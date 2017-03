Jenny Bergvall: Det här är ingen kvinnokamp - utan ett slagfält där tjejer tvingas ut i strid, varenda dag

Hon släpper sin dotters hand för första gången och gråter. Ser henne ta de första stapplande stegen innan hon sätter sig ner på den vadderade blöjrumpan.

Det är ingen filmisk gråt, inte lugn eller rytmisk, inga tysta tårar. Hon gråter som ett skadeskjutet djur, och snörvlar medan snoret rinner. Hur ska man kunna släppa taget utan att sörja? Lilla barn. Vi delade nyss blodomlopp. Mina känslor bodde i din kropp, och du är den enda som lyssnat på minahjärtslag från insida. Kärlek är mycket och med kärleken kommer sorgen och gråten. Med kärleken kommer ansvaret och föräldraskapet. Med föräldraskapet kommer också vetskapen om att det är så här det går till, naturens gång, tiden är våran men vi har den bara på låns.

Hur ska jag kunna sova om natten, hjärtebarn? Hur ska jag kunna sova när jag vet att världen är en tuff plats. Många gånger hänsynslös och kall. Mörk och jävlig i mångt och mycket. Den skulle kunna sluka en liten person som dig i en enda tugga. Så för bådas våran skull - släpp inte min hand.

Den 8 mars så är det kvinnodagen. Kanske är den mest aktuell just i år, när USA:s president hotar att bygga upp alla de fundament av möjligheter och rättigheter kvinnor kämpat sig till genom historien. Året då en våldtäkt sänds live på sociala medier för allmän beskådan och rätten till den egna kroppen bagatelliseras då de slutas ge bidrag till aborter och preventivmedel. Året då BB i Sollefteå stänger ner och de ska påbörjas studiecirklar och kurser i att föda barn i bilar efter grusvägar istället för att få rätt till den vård som borde vara självklar i ett av världens mestutvecklade länder. Ja, 2017 börjar på det allra mörkaste viset för kvinnors rättigheter.

Det är för varje mamma, varje syster, varje faster, varje mormor - varenda kvinna, och varenda dotter. Det är en människokamp, som alla måste vara delaktiga i. Ett slagfält, vi går ut i strid, varenda dag.

Låter det nobelskt och stort att hylla kvinnan en dag om året? En dag då vi minns suffragetterna och inspireras av starka kvinnor i omgivningen, sådana som knyter näven - fast inte i fickan, och vägrar hålla käften. Det tycker inte jag. Varje dag borde vara kvinnodag, eller kanske människodag. Är det inte en mental tankevurpa redan här - att kategorisera och dela in människor i olika fack? Vi är 10 miljoner människor som ska dela på samhället. Vi ska rätta oss efter samma lagar och regler, samsas om både det offentliga rummet och i kön på Ica. Vi ska dela arbetsplatser, fikarum, dagis och sjukhus oavsett inkomst, hudfärg, religion eller kön.

Jag ska rusta dig så gott jag kan. Du ska inte vänta på någon riddare i blank rustning som kommer till undsättning utan jag ska skräddarsy en egen åt dig.

"Grab them by the pussy" säger den mäktigaste ledaren i hela världen.

Jag ska fylla ditt hjärta med hjältemod. Din själ ska jag fylla med drömmar och ambitioner. Jag ska ge dig en stadig grund med självförtroende att stå på med två fötter stadigt. Jag ska lära dig att skilja på rätt och fel, lära dig att ta parti för de svaga, att alltid gå med ryggen rak och rättvis genom livet.

Dag som natt ska jag vaka över dig. Jag ska hämta dig klockan 03 efter festen och jag ska badda din febriga panna när du blir sjuk. Men resten, kära barn, kan jag inte kontrollera . Mörkret och skuggorna som finns, ondskan som kan vilja skada dig för att du blev en flicka: Sexismen, våldtäkten, kvinnovåldet, hustrumisshandeln, förminskningen, nypen i rumpan på krogen, skräcken du kommer känna på väg hem efter en utekväll. Jag kommer inte kunna skona dig. Inte ensam.

Vi kan inte göra så mycket mer än att protestera, ifrågasätta och säga ifrån. Det annordnas grupper, vi mobiliserar så många vi kan, kvinnor världen över marscherar och protesterar - men det här är ingen kvinnokamp. Det är för varje mamma, varje syster, varje faster, varje mormor - varenda kvinna, och varenda dotter. Det är en människokamp, som alla måste vara delaktiga i. Ett slagfält, vi går ut i strid, varenda dag.

Jag tror och hoppas på 2017. Trots att det börjar bakåtsträvande, dystert och mörkt så har jag stora förhoppningar om attdet här är året som mammor vågar släppa sina döttrars händer utan rädsla ellertårar, ut i natten oavsett korta kjolar eller berusning.