Karin G Jonsson: Jag mår illa av alla barnvagnar på Mariatorget och får svindel av framtiden som rullar i Emmaljungadroskor

Jag mår illa av alla barnvagnar på Mariatorget. Får svindel av framtiden som rullar på dyra Bugaboo-hjul och i Emmaljungadroskor.

Förra helgen var jag i Stockholm över några dagar. Gick på teater, umgicks med några vänner, åt god mat. Som man gör på besök i storstaden dit många vänner verkar samlas. Några har flyttat dit för jobb, andra för plugg, för framtidspepp, för kulturutbud.

När jag satt där på Mariatorget utanför Rival och Nour el Refai ställt in sin föreställning mådde jag illa. Eller, vid en första anblick gjorde det mig ingenting att hon ställt in show. Föreställningen "En komisk depression" hade jag redan sett i Krokomshallen i Hissmofors förra året, så mig gick det ingen nöd på. Min vän och jag satte oss på anrikt fik och försökte göra obekväma stolar och japanska turister till ett vardagsrum. Försökte mötas som två vänner gör över en tårtbit och Trocadero med det ständiga sorlet pockande på uppmärksamhet. För en disträ hjärna är det otroligt utmattande. Grannbordets samtal kräver sig in i mitt medvetande och tar ibland över, även om jag vill höra och förstå allt om vännens med- och motgång på Kalle Flygares teaterskola.

Jag tänker: Är det här framtiden, moderniteten? Det vi ska sträva efter? Sorlet, trängseln. Vi består ju tydligen till 85 procent (den del av befolkningen i Sverige som lever i städer och tätorter) av folk som vill leva i ett ständigt sorl. För mig låter det utopiskt.

Jag måste erkänna min opopulära åsikt: Där behövs inte accesoarerna som är barn.

Men ändå är det en vanlig riktning. Jag läser om en annan blick. I gratisbilagan som ÖP ger ut, Åreidag, nämnde Ackie Kempff i en intervju att hon saknade kulturen och ett intellektuellt utbud i Åre. Hon nämnde att hon därför hoppade på tåget och åkte till Stockholm och kulturfrossade. Jag hade, trots att jag känner motsatsen, gjort samma sak. Smällt in fem föreställningar på en helg och öst på med intryck. Just det går kanske inte i Åre och Jämtland, men det går tydligen inte att nog många gånger döda myten: "det händer inget här". Eller så är det just det jag älskar. Att jag kan få komplett tystnad, möta människor på riktigt här (utan Sturekattens sorl) men också boka in min kulturkalender till fullo här.

Men jag mår fortfarande illa av alla barnvagnar på Mariatorget. För jag måste erkänna min opopulära åsikt: Där behövs inte accesoarerna som är barn. Men tills att det vänder tänker jag prompt hävda: Det långsamma, tysta, är inte dåligt. Jämtland är intellektuellt. Jämtland kokar av kultur. Men ja, alla behöver andra intryck, också.

Läs fler av Karin Jonssons krönikor :

►Jag är dömd till att tala rikssvenska men bär folkdräkt i mitt pass

► Att följa likasinnade ger mig inget - jämtländska byar är lösningen

► Jag kommer från sorgebygderna men är inte en dummare människa för det

► Myndigheter passar i Jämtland - Einstein är inte stadens verk

► Jag tänker på Sikåsförfattaren som dömdes för förtal

► Får Jockiboi göra stor konst?