Karin Jonsson: Konsten att locka en publik utan att förolämpa den

Förutom Storsjöyran och en handfull bolag i länet är det främst ideella föreningar som ser till att det "händer saker" i byarna, föreningshusen och samlingslokalerna. Många av dessa trängs om uppmärksamhet i min mailkorg, en del är väl bevandrade och annonserade på sociala medier, några överlever på mun-mot-mun-metoden. Andra promotar sina evenemang med att döma ut publiken som inkompetent och icke kulturellt bevandrad om de inte kommer. Gång på gång.

LÄS MER: Gunnar Rindå fyller bygdegårdarnas parkeringar till bredden

ett ekande dansgolv och en scenkant som saknar hängivna fans är en sorglig syn.

För att nå ut är det ett måste att skapa ett "fuzz" och att försöka ligga rätt i tiden. Andra vill inte vara trendiga, men fortfarande dra sin nischade publik eller locka det klientel som stuntar i vad som spelas på radion just nu. Två olika inställningar som är nog goda.

Det båda har gemensamt är önskan om att "dra folk". För en tom hembygdsgård, ett ekande dansgolv och en scenkant som saknar hängivna fans är en sorglig syn: En arrangörs misslyckande och en teaterensembles mardröm.

Jag tror på den nobla konsten att vara ödmjuk arrangör och lyckas meddela: "tja! vi kommer ha kul pga det här är kul på detta viset". Att prångla ut ett datum, ett namn och en beskrivning att företeelsen är stor i, säg Japan, på affärns anslagstavla eller bygdegruppen på facebook räcker inte.

I tider av Youtubes utvecklande av den ständiga dialogen, där kreatörerna är både arrangörer och konstnärer, behöver också analoga arrangörer stoppa fingrarna i jorden. Filmkreatörerna på internet låter ingen inkräkta på verket, men det utformas ändå tillsammans på ett sätt som kopplar publik och show nära, nära.

Ingen har den blekaste vad man köper biljett till.

Några som kan konsten att locka en publik utan att förolämpa den, är Burgsviksbördiga Robin Waernquist och Emanuel Norrby. Sedan några år arrangerar de spelningar i sommarkvällen i en trädgård på södra Gotland. Men tro inte nu att det är turistepicentrat som är det magiska och framgångskonceptet i deras evenemang. Visserligen håller man till på samma gård där tv4-programmet "Så mycket bättre" spelas in varje sommar, men det är inte heller det som gör kvällarna fyllda av något inget annat evenemang kunnat erbjuda mig som publik.

De är byns egna förmågor: musikproducenter och trumgudar och klaviaturgenier. Man vet att de levererar, om det skulle bara vara de på en scen. Men sommarkvällarna som går under namnet "Så mycket Burgsvik" har också gästartister utöver det vanliga. Under trädgårdens lyktor mellan träden har alltifrån E-type till gotländska kultbandet Smaklösa dykt upp, till Howlin' Pelle från the Hives och melodifestivalaktuella Ace Wilder.

Gotlandsgrabbarna har lyckats baka ihop ett koncept som lockar och är kittlande. För ingen har den blekaste vad man köper biljett till. Ingen av gästartiserna är annonserade. Fyra sommarkvällar i Burgsvik med ett husband från bygden och några överraskningar på det, är vad man köper biljett till.

Det är en ständig förväntan de där kvällarna. Men alldeles lagom. Det är som att arrangörerna lagt in en brasklapp i programmet. Det kan vara forna idoler som dyker upp, kultbandet som sjunger om traktorerna på åkrarna i närheten, men också världsartister som fattat tjusningen med att dyka upp på en sådan här konstig spelning. Det är kittlande och pirrigt. Kvällen inbjuder till att tjuvlyssna om någon i publiken sett en bekant kalufs testa ljudet tidigare på dagen eller möjligen mött en sjungande människa på flygplatsen i Visby.

Dit längtar jag. Så fungerar mitt flockdjur som vill uppleva kultur som publik. Jag längtar dit, till det evenemanget. Inte på grund av att det är på södra Gotland i sommartid, utan just för att jag får komma som jag vill på kravlösa premisser för att skapa en härlig kväll.