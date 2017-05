Karin Wahlén: Skam och skuld byggde denna kropp

När vi i ÖFK HBTQ-certifierade oss fick vi göra en övning som kallas The privilege walk”. Övningen går ut på att alla inledningsvis står på en rad. Sedan får man svara på ett antal påstående. T ex ”minst en av mina föräldrar har eftergymnasial utbildning”, ”mina religiösa högtider infaller i samband med ledighet”, ”jag har aldrig blivit diskvalificerad för ett jobb pga av hudfärg, sexualitet, religion eller funktionsvariation” etc. Stämmer påståendet in på dig tar du ett steg fram och stämmer det inte tar du ett steg bak. Efter ett femtiotal påståenden befinner man sig i olika platser i rummet. Är du längst fram har du haft fler privilegier än den som är längst bak. Eller som en av våra spelare som hamnade långt bak uttryckte sig ”jag måste vara dubbelt så bra som han längst fram, annars kommer ni alltid välja han istället för mig”. För honom var det en självklarhet. Men det är inte lika självklart för oss som hamnade långt fram. Har inte vi behövt jobba lika hårt? Har vi åkt räkmacka genom livet, eller? Det svider ju.

Det handlar om att se att man har fördelar av att vara vit, hetero och medelklass och att det är vår förbannade skyldighet att se det

Det är klart att vi alla bär på sorger, även om vissa av oss har fler privilegium än andra. Det handlar inte om det. Det handlar om att se att man har fördelar av att vara vit, hetero och medelklass och att det är vår förbannade skyldighet att se det. Ta ansvar för det och se skulden i ett samhälle som diskriminerar för samhället är vi, vi som lever idet. Och det är bara vi som kan förändra det men då måste vi också tillsammans bära skulden för det som inte fungerar. Det är ingen annans fel. Det är ditt och mitt. Det är vår skuld och skam. Låt oss inte bli förlamade av skulden, låt ossta ansvar för den och tillsammans skapa ett samhälle där alla målet är att allaska få samma förutsättningar. Kanske kan vi jämtar visa vägen.