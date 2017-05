Kata Nilsson: Det är svårt att bedöma skolutställningar - men jag ser fram emot mer

Det är ju så att ens talanger kan visa sig värdefulla eller värdelösa, beroende på vilket sammanhang de ska in. Lite så är det också med konst, och det var lätt att upptäcka när en gick på gymnasiet. Min vän Rebecca var jättebra på att måla abstrakt, medan jag var bättre på att måla mer realistiskt, och vi var båda superfrustrerade när uppgiften var att göra det andra.

Därför är skolutställningar svåra att bedöma tycker jag, för eleverna har ju kanske jobbat med en viss teknik eller tema som ingår i deras utbildning men som inte passar alla som handen i handsken. Jag vet helt enkelt inte om just detta verk, som kanske inte är så himla bra, verkligen är det bästa denna konstnär kan åstadkomma.

Inne på Café Tingshuset, hänger olika verk av bildesteterna som går andra året på Wargentinskolan. “Happiness by art” kallar de sin utställning och den är, som skolutställningar brukar kunna vara, rätt ojämn. Utav det som presenteras här står vissa verk ut, i mina ögon, bland annat Elin Nordins målning “Fantasifylld fjälltur”. Den är sagoaktigt, nästan lite barnsligt målad, men har många element som gör den bra. Hela tavlan går i orange och blått, vilket är färger som går väldigt bra ihop, och den har också väldigt sköna former. Jag ser fram emot att se mer från den här klassen, speciellt deras slututställning där de verkligen får möjlighet att visa upp vad de vill med sitt eget konstnärsskap.

Innan en kommit in i själva caféet på tingshuset, utan befinner sig i det lilla rummet innan, får en sig också en upplevelse. Här möts en av enorma, färgsprakande akrylmålningar. “Unpredictable Movements" kallar konstnären Francisco Vilaneulos dessa alster. Min favorit en är kvinna som sitter med armarna uppsträckta mot himlen, med inslag av gult på en målning som i övrigt går mycket i grått och beige. Här visas verkligen snyggt måleri upp, och jag tror att Vilaneulos kommer få många beställningar av folk som varit in och sett hans tavlor på tings. På Härke konstcentrum pågår också en spektakulär utställning. Här ställer Agneta Sofiadotter ut en drös vackra verk, och det är verkligen värt ett besök. Utställningen “Verkligheten” är en kompott av människor och djur, med mycket fokus på form och rörelse. Samtliga verk är målade på plexiglas, och i och med att konstnären målat på både fram- och baksidan av glaset får målningarna oväntat djup. En jag gillar särskilt är en som föreställer två händer som håller i en liten blå sten, som jag sedan upptäcker är en hopkurad människa. Den nästan magiskt blåa färgen återfinns i flera verk, och det är bra jobbat av Sofiadotter att inte “överanvända” den färgen. Jag vet inte om det är genomtänkt, att den liksom ska finnas där och glimta fram på vissa av verken, men helheten blir väldigt tjusig av att det är just så det är så.