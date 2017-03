Kata Nilsson: Jag förstår inte meningen med våldtäkterna i "Game of thrones"

Nu när det går reklam för nästa säsong av "Game of Thrones" ropar alltid min sambo åt mig att stänga av TV:n. Han har inte hunnit se ikapp, och vill inte höra några så kallade “spoilers”. Sedan vi blev tillsammans har han inte fått se den serien speciellt mycket. Eller han får ju, men jag vill inte, och det är ju roligare att följa en serie som båda vill titta på. När det gäller "Game of Thrones" så har jag försökt. Jag har sett avsnitt ett två gånger med tre års mellanrum men ändå inte velat se mer. Det får mig att må dåligt. Jag känner inte att jag fastnar för någon karaktär, tvärtom. Dessutom sker en våldtäkt som gör att det vänder sig i magen på mig. Men detta är ju en av världens mest populära serier, och jag kan inte låta bli att undra vad det är som gör att vi människor dras till det obehagliga? När det gäller "Game of Thrones" specifikt så är många fans ofta snabba att försvara sig själva och att de gillar serien. “Ge den fyra-fem avsnitt” säger de.

Jag är en person som, ifall jag inte tycker att en film är bra efter 45 minuter, går ut ur biosalongen. Jag har väldigt svårt att förstå varför jag skulle ge en serie fyra timmar av mitt liv, när jag känner mig så illa till mods och ledsen av första avsnittet. Jag gillar verklighetsflykter. Feel good-rullar där det mesta går ganska bra. Det händer ju så mycket vidrigt i världen ändå, liksom. Vill en må dåligt är det bara att slå på nyheterna, har jag alltid tänkt.

Om en bestämt ska pilla in en våldtäkt i storyn så ska det finnas en dramaturgisk poäng.

Men efter att resonerat med vänner som uppskattar det läskiga och obehagliga så funderar jag på om det kan vara så att fiktionen behöver vara hemsk ibland eftersom verkligheten också är det? Det sägs att när jobbiga saker händer i böcker och på film förbereder det vår hjärna på att uppleva liknande situationer i det verkliga livet också. Andra hävdar att de gillar att försvinna in i en annan värld och uppleva karaktärernas problem istället försina egna, som en annan typ av flykt från verkligheten än den jag är van vid när jag väljer en romantisk komedi. Jag accepterar idén om att allt inte kan vara en dans på rosor jämt, men vet ändå inte riktigt om jag tycker att våldet och hemskheterna alla gånger är helt motiverade.

Jag tycker att om en bestämt ska pilla in en våldtäkt i storyn så ska det finnas en dramaturgisk poäng. Det händer ofta att våldtäkter sker i filmer och i serier som är relativt poänglösa till storyn. De bara finns där som krydda. Naket och våld, lägger manusförfattarna in det för att de tror att det är vad folk vill se? Ifall det är så tror jag att de förlorar minst lika många tittare som de tjänar på det.

Det behövs, menar jag, mer reflektion från samhällets och konsumenternas sida, över vad som är “nödvändigt“ våld och vad som är helt omotiverat. Jag kanske får ge "Game of Thrones" en tredje chans. Det är ju som sagt en av världens mest populära serier och det finns ju någonting i oss som gör att vi vill göra saker för spänningens skull. Även om jag hellre tar en tur i en berg-och-dalbana och därefter kollar på "Love Actually".