Kata Nilsson: Konst är bästa julklappen

Själv tänker jag att en måste kunna vara både antikapitalist och ändå smart nog att handla när det är rea. Lördag förmiddag och jag tänker få lite julklappar köpta innan jag beger mig till Solliden för familjens traditionsenliga ljusstöpande. Men dagen mellan löning och första advent var kanske sämsta tiden att gå på stan, förstår jag snabbt, speciellt med denna så kallade Black Weekend som pågår. Det är så mycket folk att jag blir alldeles matt.

Jag tar tillflykt inne på Svenssons ramar där Anna-Lena som vanligt pratar så varmt om hantverket att jag blir alldeles go inombords. På väggarna hänger en julkompott av blandade verk av olika konstnärer, som i mina ögon tillsammans bildar den ultimata tavelväggen. I skyltfönstret står en fullstor gran ihopbyggd av ramar som virvlar sig upp mot taket och lyser ut mot vinterstaden utanför. I det andra fönstret, mot gränden, kommer de att ha en adventskalender också, berättar hon.

Vi snackar lite till, om hängning som jag ju har ett nästan löjligt stort intresse för. Sen kilar jag vidare. Jag tänker på julen, att den ju ändå ska vara till för barnen, och funderar över var köphetsen kommer in i det hela. Mår barnen bättre av att vi stressar och handlar nästan över förmåga, även om vi gör det i all välmening? Jag är ju av den bestämda åsikten att barn ska få julklappar som jag tycker att de borde ha, inte julklappar de själva vill ha. I alla fall att här ska finnas en balans, och att en bra bok och lite pyssel alltid är den bästa presenten. Detta gör mig antagligen till tönt-fastern number one, men må så vara. Men jag tror också att barn, speciellt de yngre, mest tycker att det är spännande att överhuvudtaget få paket, och att innehållet inte är det viktigaste. Därför har jag, sedan folk i familj och närhet börjat skaffa barn, smugit in presenter som uppmuntrar till konstnärligt uttryck både till jul och födelsedagar. I en värld som uppmuntrar till köphets kan en ju välja att ge något som en själv i alla fall tycker är bra och stimulerande, och jag är säker på att konstnärligt skapande bidrar till barns utveckling på alla andra områden också. Kritor och tomma ark, målarböcker, monterade dukar och primärfärgerna i akryl, teckna manga-böcker eller en bilderbok om impressionism. Det står på min julklapps-inköpslista.