Kata Nilsson: När Lady Gaga sjunger folkvisa som blir politik är det lätt att ta ställning för anständighet

Då åsyftades “God Bless America”, skriven av judiske flyktingen Irvin Berlin, samt “This land is your land”, som ju är en av USAs mest kända folkvisor. Båda dessa sånger är ju givetvis subtilt politiska, och den senare används ofta vid fredliga protester, men de är också väldigt allmänt gångbara. De flesta, från vänster till höger, och även en helt opolitisk, kan tralla med i “This land is your land, this land is my land...” utan att känna att sången går emot deras värderingar. De här sångerna blir egentligen politiska i och med att de tar med sin historia in i ny kontext, sjungna av HBTQ-drottningen Lady Gaga på USAs största livesända händelse. Valet av “God Bless America” och “This land is your land” får skribenter och recensenter att undra om Lady Gaga, som egentligen sällan är subtil, försöker göra en politisk poäng. För när fascism och mobbning normaliseras till den grad att de tar plats i Vita huset, då blir dessa texter mer politiska än vad de var från början. När presidenten säger att människor från vissa länder är ett hot, och vill bygga en mur för att hålla andra ute, är att sjunga att “detta land tillhör oss alla” inte längre en harmlös visa utan ett klart ställningstagande. Efter att Donald Trump skrivit under det nya inreseförbudet satte han sig och tittade på Disney Pixars nya film “Hitta Doris”. Ellen Degeneres, som är programvärd för en av USAs mest sedda talkshows och som gör rösten till fisken Doris, snappade upp detta och tog upp det på sitt program. På en komiskt barnslig nivå förklarar Degeneres att Doris, som blivit separerad från sin familj, träffar på en massa olika fiskar som hjälper henne trots att de inte är samma färg som henne, eftersom det rimliga att göra när någon behöver hjälp äratt just hjälpa. En tydlig beskrivning av vad Ellen Degeneres tycker om förbudet, utan att säga det rakt ut.

“Hitta Doris” var aldrig tänkt att vara en film med ett politiskt budskap. Men den får ett politiskt budskap för att, i och med USAs nye president, är “att vara en bra kompis” inte längre norm eller självklarhet. Jag tänker att å ena sidan kommer detta innebära att det nu kommer bli mycket lättare att göra politisk konst, för att ta ställning för anständighet är ganska lätt och kräver inte särskilt mycket analys. Det handlar om magkänsla, om rätt och fel. Det är inte kvantfysik liksom. Men att just ta ställning för vad som är anständigt, är vad som krävs av alla nu. Jag befarar att rädslan många har för att ta politisk ställning kommer innebära att folk glömmer bort att vara en bra kompis när de ser någon som behöver hjälp.