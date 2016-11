Kata Nilsson: Teckningar som är mer detaljerade är mindre intressanta att se

I fiket på Jamtli hängde under konstens vecka en utställning av Morteza Jamshidi som gick under namnet På flykt över havet. Jag uppskattade nog utställningen mer än vad jag annars kanske hade gjort, just för att temat är så viktigt. Att teckna en sådan resa och sina upplever för andra att beskåda, gör ju att folk finner ett intresse för den konsten.

Det är liksom en viktig historia att berätta, oavsett uttrycksform. På så vis blir bedömningen av konstnärens skicklighet och själva hantverket svårare, och omvänt mot hur jag kände inför den där målningen som var snyggt gjord men med ett budskap jag ogillade. Jag står fast vid att konst inte bara handlar om hur bra en bemästrat en teknik, utan att det också handlar om vad en vill få sagt med sin konst.

Jag anser att konst har ett mervärde i en demokrati, att den behövs för att berätta historier och forma vår samtid, inte bara vara fin. Men jag vill heller inte förminska professionaliteten hos konstnärer genom att höja en dåligt utförd utställning till skyarna bara för att den har ett fint budskap.På flykt över havet var ändå en helt okej utställning. Blyertsteckningar som suddats och stompfats blir ibland lite för perfekta och det tycker jag blir ointressant. Därmed var de teckningar jag gillade bäst i utställningen de som hade delar som inte var så detaljerade, människor på avstånd som bara hade näsa eller hår men inte fler ansiktsdrag än så och där pennan dragits med grova drag längs pappret. De teckningar som är mer detaljerade är, trots att de är jättefina, mindre intressanta att se. Men jag väljer också denna utställning 100 gånger hellre än en utställning med exempelvis sexistiska motiv även om det utförts med det mest spännande och häpnadsväckande måleri en kan tänka sig.

I helgen öppnade Rajden går - i renens fotspår då och nu på Jamtli, en utställning framställd i samverkan med Sameslöjdstiftelsen. Utställningen är rolig, interaktiv, och anpassad för barn och för att väcka barns intresse. Barnen får röra sakerna, de kan klättra på renarna och samtidigt är utställningen både vackert sammansatt och utbildande. Under invigningen talades det om varför en utställning om rendrift behövs och varför den är så barnanpassad.

Följande sades: Vi motverkar främlingsfientlighet genom att ge barn kunskap om det främmande. Jag tycker i och för sig att alla konst- och hantverksutställningar behöver vara mer barnanpassade än de faktiskt är, för jag tror att ett stimulerat konstintresse hos barn ger kloka framtida vuxna, men detta är viktigare än så. Jamtli vet sitt ansvar och lever upp till det.