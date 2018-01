Katarina Östholm: Det finns inga bönder på Södermalm – därför behöver Sverige en ny huvudstad

Det finns inga bönder på Södermalm.

Inga gruvor sänker grundvattnet med 17 meter i Gamla Stan eller underminerar marken så att alla hus måste flyttas. Inga tjädrar får sina livsrum förstörda av vindkraftverk runt Kaknästornet. Inga dödligt förgiftade sjöar rinner ut i Mälaren. Inga renar svälter och inga skördar slår fel när vädret är kaotiskt på Riddarholmen.

Vi får höra det när bankkontoret stängs, när BB läggs ned, när försäkringskassan flyttar, när telefonledningen klipps av, när det mobila nätet inte fungerar, när posten slutar komma, när kontanter slutar gälla. Vi får höra det när fungerande arbetsplatser med viktig samhällsservice, som utförs av människor för människor, ska ersättas av robotar och digitala gör-det-själv-system.

"Det kommer att bli bättre service för kunden. Effektivare, med tillgång till större kompetens."

Att ett samhälle byggs upp av människor – förlåt, kunder – och inte datorer tycks vara ett faktum som helt saknar relevans. I alla fall i de delar av Sverige där det ska läggas ned, skäras, slaktas. I alla fall i de delar av Sverige som drar nitlotten och utarmas i den enorma våg av centralisering som drar fram över landet och, med enstaka undantag och krusningar i motsatt riktning, aldrig verkar ta slut.

Vi får höra att avstånd inte har någon betydelse, att det är lika säkert att åka 20 mil för att föda som 5 mil, att de akut livshotande fallen händer så sällan och därför inte kan prioriteras. Man får helt enkelt räkna med lite svinn.

Vi får höra att polisinsatser så sällan behövs att det går lika bra med en ensam patrullerande polisbil på en yta lika stor som Danmark. Vi får höra att vägunderhållet blir så dyrt att det bara kan sandas i kurvorna, om ens det, och att snöröjningen inte kan förväntas fungera bara för att det snöar.

Så vi startar vårdcentraler, förskolor, skolor. Vi underhåller våra egna badstränder och spolar våra egna isbanor. Vi bygger bensinstationer och tar över skolrestauranger. Vi skottar våra egna vägar och dör när vi inte hinner till akutmottagningen.

Men skatt betalar vi likafullt. Och allt fler ställer den beryktade frågan: Vad fan får vi egentligen för pengarna?

Vi får höra mycket mer. Att det är tråkigt att en konkursad gruva i Västerbotten orsakat den kanske största miljöskandalen i svensk historia. Giftiga metaller läcker ut i omgivande mark och vattendrag – mer än 40 gånger över de tillåtna gränsvärdena. Saneringen kommer att kosta 400 miljoner kronor och länsstyrelsen vänder sig i desperation till staten. Men nej tyvärr, det finns inga pengar.

Jag undrar vad som hänt om 20 ton zink per år läckte ut från Kungsholmen, dödade sjöbotten, förvandlade Mälaren till en giftdamm och kostade en miljon kronor i månaden bara att hålla hjälpligt i schack?

Vi får höra att det går lika bra om hemtjänsten sköts av en robot och om läkaren sitter bakom en datorskärm hos ett privat företag 50 mil bort; landstingen faktureras för varje konsulterande samtal och äts upp inifrån.

Digitalisering av äldrevård och sjukvård är på frammarsch, och varför inte, det finns ju vinster att göra och verksamheter att skära i. Det finns dyr personal som kan förvandlas till billiga maskiner.

Att hela samhällen går under om de inte bebos av levande, arbetande människor talar man väldigt, väldigt tyst om.

Och så länge affärerna är fulla av mat verkar det inte vara en prioriterad fråga om Sveriges bönder finns kvar någonstans där ute eller ej.

Kanske är det största problemet att det inte finns några bönder på Södermalm. Att huvudstaden förvandlats till en närmast renodlad socioekonomisk konstruktion som helt håller på att förlora kontakten med resten av landet. Att huvudstaden känner större samhörighet med andra huvudstäder runt om i världen än med resten av Sverige.

"Det fanns en tid när Stockholm behövde Sverige". Det säger Charlie Karlsson, professor emeritus vid Internationella Handelshögskolan i Göteborg, i en artikel som nyligen publicerades i husorganet Vertikals. Det är en mening som perfekt ringar in problemet med att så mycket makt och pengar koncentrerats till huvudstaden.

Utifrån ett snävt ekonomiskt perspektiv beskriver han en process där Stockholm blivit mindre och mindre beroende av resten av landet. Internationella kontakter, affärsverksamhet och kunskapsutbyten, globala kommunikationer – allt samverkar till att göra Stockholm "ekonomiskt oberoende" av resten av landet – och resten av landet "ekonomiskt beroende" av Stockholm.

Det skulle vara alldeles rätt om det inte byggde på en så fullständigt felaktig premiss – att pengar rör sig i en egen värld. Det spelar nämligen ingen roll om pengarna förökar sig i guldkantade styrelserum, i servicebranschen eller inom tjänstesektorn – all ekonomisk tillväxt är beroende av naturen, av våra landsbygder och alla värden som produceras och har sina rötter där.

För även styrelseledamöter och tjänstemän äter mat. De kör bil, andas luft, dricker vatten. De har hus eller lägenheter, använder datorer och kläder, förbrukar elektricitet. I grund och botten är pengar bara tomma symboler – visst kan pengar skapa pengar, men all ekonomi bärs i slutänden upp av naturen, naturens avkastning och produktion. Utan landsbygden fanns inget välstånd.

Det är daggmaskarna som styr Nasdaq, det är bina som kontrollerar tillväxten.

Problemet uppstår när den urbana livsstilen och den ohejdade centraliseringen till sist gör kopplingen mellan ekonomi och natur så svag att de som arbetar med pengar, de som styr och fördelar pengar, glömmer bort deras ursprung. Problemet uppstår när finanssektorn förorsakar den ena krisen efter den andra och skapar en instabilitet som drabbar miljontals människor.

Problemet uppstår när människan själv glömmer sitt ursprung och den jord som fortfarande finns under all asfalt. När makthavare ser på världen genom urbanekonomiska glasögon och påstår att landsbygden är en kostnad – när den är grunden till all rikedom.

En rikedom vi har i stora mått här i vårt eget land, men glömmer bort att förvalta på ett klokt sätt.

Nej, Sverige behöver en ny huvudstad. Kanske är det dags att rycka upp Stockholm med rötterna. Huvudstaden är en feodal och föråldrad modell; att samla stor makt, mycket pengar och många människor med inflytande på en och samma plats har i alla tider varit en utmärkt grogrund för nepotism, korruption och kolonialt utövande av egenintresse.

Kanske kan begreppet huvudstad bli mobilt? Särskilt i detta digitala tidevarv när allt tycks bli så mycket bättre ju större avstånden blir.

Först kan Sollefteå vara huvudstad, med regeringssammanträden och makt över statlig skattkista. Låt sedan Ulricehamn, Rättvik, Storuman och Örebro få vara huvudstäder i tur och ordning. Och låt föralldel Undrom, Alfta och Enånger vara med och bestämma på ett hörn.

Kanske är det ännu bättre att upplösa huvudstaden i flera huvudstäder med olika inriktningar och specialiteter, geografiskt fördelade över landet; en modell som praktiseras i Sydafrika och flera andra länder. Kvotera in beslutsfattare från landsbygden på lokal och nationell nivå, eftersom det verkar vara i grunden dysfunktionellt att människor i Stockholm fattar beslut som rör våra landsbygder.

På så sätt skulle man kanske bättre kunna balansera olika nationella intressen mot varandra – och äntligen ge Sveriges landsbygder en chans att komma till tals.

Innan det är för sent.

* * *

