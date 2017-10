Vad: Anna Nordenskiöld visar sina målningar. "How deep is the ocean how high is the sky"

Var: Ahlbergshallen, Östersund

När: Vernissage lördag 14 oktober mellan 12 - 16. Hänger till 29 oktober.

Vad: Marie Andersson i akryl, pastell och akvarell.

Var: Hotell Emma, Östersund

När: Öppnar 14 oktober och hänger till 16 oktober.