Kata Nilsson: Att bekanta sig med sina klasskamrater är dödsviktigt när du börjar studera - tyvärr präglas den här tiden av alkoholhets

De senaste veckorna har varit stressiga. Min sambo opererade knät bara en vecka efter att vi skaffade hund. En speedad, bitig, icke rumsren, tokig liten pumi-valp som han då inte kunnat gå ut på promenad med eller på annat vis aktivera. Det var ett oturligt sammanträffande. Därtill har jag kämpat hela sommaren med att äntligen ta körkort, och givetvis kom alla proven i samma veva som de första veckorna på universitetet. Det har helt enkelt varit tuffa dagar, den senaste tiden.

“Jag kommer inte klara det här” sa min vän en månad tidigare när hon fick sitt introschema till det universitet hon kommit in på i södra Sverige. “Hur ska jag kunna dricka alkohol varje dag i sex veckors tid?”. Det finns saker som innebär stress i ens liv. I min väns fall var det att flytta till en ny stad där hon inte känner någon eller vet vart något ligger. I mitt fall handlade det om vara osmart nog att skaffa en galen liten hundvalp i samband med att jag skulle börja studera. Utöver detta ska jag och hon alltså "nollas".

Nollningsperioden har för min vän inneburit fest på dagen, sittning på kvällen, nattklubb på natten och att försöka plugga under dygnets få andra vakna timmar. I Östersund har det varit lite mer småskaligt, men ändå full rulle. Under två veckors tid har vi nollor på Mittuniversitetets haft mängder av olika tävlingar, lekar och uppdrag. Allt för att ens program ska vinna hela nollningen och givetvis med det större syftet att lära känna sina nya klasskompisar.

Att bekanta sig med sina klasskamrater är dödsviktigt när du börjar studera. Du ska ju liksom umgås med sin klass i flera år och ofta innebär de vänner en får under nollningen att ha någon att dela anteckningar med, plugga tillsammans med, och den typen av relationer som kan vara avgörande för att både klara av och att orka med sina studier. Tyvärr är dock den här tiden i studenters liv ofta präglad av en hetsande alkoholkultur.

Jag är inte nykterist men jag har inte druckit många droppar alkohol under min nollning för det hade jag helt enkelt inte klarat av. Det hade liksom inte funkat att ligga bakis på soffan när valpen kräver min tid och körlektioner hade ju verkligen inte gått att klämma in varje ledig stund om festerna inneburit fylla. Att börja studera innebär en helt ny typ av vardag. Ur ett rent socialt perspektiv blir det exkluderande att lägga till supartvång i den kontexten. Just eftersom du är så beroende av de relationer som skapas under nollningstiden, och speciellt försådana som min vän somflyttat långt hemifrån och därmed inte har några sociala relationer utanför skolan. Pressen på att delta i alla aktiviteter skapar stress i sig, det kan nog alla som varit nya studenter skriva under på.

I Östersund är Kåren medvetna om detta, och har valt att ta del av ett projekt som heter "Bästa festen". Det är ett projekt framtaget av IQ-initiativet och Sveriges Förenade Studentkårer, och handlar om att skapa en bra kultur kring alkohol i samband med studietiden. Det går inte ut på att förbjuda alkohol, alla som studerar på universitet är vuxna och alkoholkonsumtion är inte en förbjuden handling, men det projektet innebär är att skapa en kultur där alkohol finns med men inte står i centrum. Det är inte att dricka tills du stupar som ska vara poängen med de sociala aktiviteterna för de som studerar på universitet.

Som ny student i stan kan jag verkligen intyga att nollningsperioden här har varit fri från alkoholhets. Detta är så viktigt för att alla ska kunna tadel av de olika aktiviteterna och få en bra start på sin studietid, oavsett om skälet är att en är nykterist eller bara helt enkelt inte har tid eller möjlighet att dricka, som jag. Som nybliven student får jag lov att tacka för en inkluderande miljö och roliga aktiviteter, och jag tror att om jag hade flyttat 100 mil för att läsa på Mittuniversitetet så hade jag känt mig välkomnad och trivts i Östersund.

