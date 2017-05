Kata Nilsson: Pojkbanden har alltid spridit kvinnohat

Häromdagen fick jag en låt på hjärnan som jag varken tänkt eller lyssnat på de senaste 10 åren. ”Who’s David?” av brittiska pojkbandet Busted. När jag var mellan 12 och 14 år var de ett av mina favoritband, och jag var jättekär i bandmedlemmen Charlie Simpson, med den mörka vackra rösten och de fängslande ögonen. Låten ”Who’s David” handlar om att han är tillsammans med en tjej som är otrogen mot honom. Refrängen går ungefär såhär, fritt översatt av mig: ”Är du säker på att du är min, är det inte så att du dejtar andra också? Du är så billig och du förtjänar inte mig. Någon såg dig på stan med en annan kille och jag har bevis för det har börjat gå rykten”. I låten sjunger han även att den här tjejen är högljudd och tar plats, vilket han tycker är en egenskap hon verkligen inte borde vara stolt över. Sedan refererar han även till tjejen som en korkad ljugande bitch, och berättar sedan att han minsann sett sms från en kille som heter David när han kollat igenom hennes telefon.

Nu när jag är vuxen och har feminist-glasögonen på ser jag saker som jag inte såg när jag var 13.

Jag reflekterade inte över den texten då, men ju mer ingående en läser den desto mer "mansgrisigheter" hittar en. Nu när jag är vuxen och har feminist-glasögonen på ser jag saker som jag inte såg när jag var 13. Jag ställer mig flera frågor. Varför vill han ens vara tillsammans med den här tjejen om hon nu är en korkad bitch som inte förtjänar honom? När blev det okej att göra intrång i en annan persons telefon? Är rykten verkligen bevis? Är han ens kär i den här tjejen eller vill han bara inte att andra killar ska få henne? Vad gör den här typen av låttexter med unga tjejers syn på sig själva och relationer? Vad gör det med killars kvinnosyn och deras roll i förhållanden med tjejer? Jag och alla mina tjejkompisar har någon gång dejtat en kille som tyckt att en är ”hans”. Han kan vara världens snällaste till en början men sen smyger sig svartsjukan på, kanske på grund av den skeva synen att den han är tillsammans med, den äger han.

Både innan och efter Busted har flera pojkband kommit och gått, exempelvis One Direction som hade flertalet superhits när jag var lite äldre. Jag lyssnade inte speciellt mycket på dem, men vissa av deras låtar var ju omöjliga att inte höra eftersom de spelades precis överallt. En sådan var “What makes you beautiful”, en låt vars texts innehåll bokstavligen går ut på att tjejer är osäkra och inte ser sin egen skönhet, och att just denna osäkerhet är vad som gör de vackra. “Du vet inte om att du är vacker, det är det som gör dig vacker”. Med andra ord: självsäkerhet är inget jag söker hos en tjej.

Kanske är det så, att unga osäkra tjejer vill höra av en Charlie Simpson eller Harry Styles att de är vackra.

För varje ny generation tonårstjejer dyker pojkband upp med nya sånger som på ett insmuget vis reproducerar kvinnohat. Jag tror inte att det är planen, jag tror att låtskrivarna bara helt enkelt tror att det är sånt här tjejer vill höra. Kanske är det så, att unga osäkra tjejer vill höra av en Charlie Simpson eller Harry Styles att de är vackra. De kanske vill tänka sig att om de bara var ihop med någon av de där pojkbandskillarna så hade de varit mycket bättre flickvänner än hon i låten ”Who’s David”. Men det unga tjejer skulle behöva höra är ju en annan sak. Jag önskar mig en trallig poplåt om att tjejers värde inte kretsar kring killars värdering av dem. Att de inte ska behöva tona ner sig själva för en killes skull. Att deras utseende inte är något killar har rätt att kommentera. Att de har rätt att göra precis vad de vill med David (eller vad killen än må heta), som behandlar dem bättre än han den svartsjuka, ägande-besatta killen. Det hade blivit en riktig hit.

