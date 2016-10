Konstnären Åsa Maria vill förvandla det gamla lokstallet i Hammerdal till ett regionalt konstcentrum

Det är en dimmig och kylbiten dag. Jag har snurrat varv på varm med bilen. Slagit in adressen på GPS:en och ändå missar jag slutdestinationen gång på gång. Jag tar upp telefonen och trycker på återuppringning av senast ringda samtal. Signalerna går fram och strax hörs en kvittrande röst i andra änden av luren - "Åsa Maria". Jag förklarar min situation och får en vägbeskrivning som överensstämmer rätt väl med den redan inslagna adressen på GPS:en.

Mycket riktigt. Jag hade svängt av för sent. Det tomma lokstallet som ligger centralt nära E45 i Hammerdal , hur har man kunnat missa en sådan iögonfallande byggnad?

– De är få som vet att det finns ett lokstall i Hammerdal. Det finns till och med bybor som inte sett det, berättar Åsa Maria Hedberg när vi träffas en stund senare.

Det är svårt att tro att det en gång i tiden förvarades imponerande lok i det drygt 100-åriga lokstallet som arkitekten Folke Zettervall ritade i början av 1900-talet. Sedan järnvägstrafiken lades ner någon gång på 1980-talet har byggnaden mer eller mindre stått tomt. Fram tills nu.

Åsa Maria Hedberg, tillsammans med sin familj flyttade från Östersund till Hammerdal 2013. Åsa Maria som till vardags är yrkesverksam konstnär, keramiker och glaskonstnär kunde inte tro sina ögon när hon en dag hade varit på ICA och handlat och av en slump tog en annan väg än den hon brukade och upptäckte där och då lokstallet.

– Jag har drömt om ett lokstall i 15 års tid och så bara står det ett lokstall i den by som vi hade råkat flytta till, mer eller mindre råkat av en händelse. Vi hade varit på hur många husvisningar som helst runt i Östersund och bjudit här och där. Nä det var bara helt otroligt.

Sedan sommaren 2014 har Åsa Maria huserat i lokstallet. Hösten samma år gjorde hon en ansökan och fick ett åtgärdsprogram beviljat från Länsstyrelsens kulturenhet. De beviljade ett 90 procentigt stöd till henne och de resterande 10 procenten stod hon själv för. Åtgärdsprogrammet i sig gällde byggnadsvård, hur man ska ta hand om huset, vad måste man göra och vilket skick det befinner sig i.

– Åtgärdsprogrammet genomfördes förra hösten. Det var en massa företag som fick lämna anbud, men det var Stiftelsen Jamtli som hade kompetensen att kolla upp alla de här olika delarna som jag behövde ha reda på. De kollade skicket på byggnaden, det blev taget miljöprover. Det är jätteviktigt. Det var ett företag från Sundsvall som tog markprover. Det var toppen. Proverna visade ingenting, inget värt att anmärka. Och det är super för annars hade jag aldrig tagit över det.

Åsa Maria Hedberg berättar vidare hur passionerat förtjust hon är i Hammerdals lokstall och att hon har storslagna planer på att rädda och använda lokstallet till eftervärlden, till byborna, till turister och framför allt - konstskapande.

– Jag vill dels omforma lokstallet till en ateljé, men jag skulle även vilja utveckla det till ett slags konstcentrum, både för mig själv och för andra yrkesverksamma och hobbyskapare där det bland annat går att skapa monumentala konstverk. Det ska även finnas en internationell skulpturpark runtom lokstallet där vårdträd och frukträd samsas tillsammans med konstverk i glas och keramik.

Genom en insamlingskampanj på nätet, så kallad crowdfunding, vill Åsa Maria samla in tre miljoner kronor till lokstallet. Då ingår byte av samtliga fönster, taket måste bytas ut, betonggolv ska gjutas, vatten och avlopp dras in med mera. Den summa hon är mest angelägen om att samla in i nuläget är avstyckningen på 55 000 kronor då lokstallet ligger på samma tomt som lägenhetshusen mitt emot.

– Crowdfundingen har jag haft i ungefär i en månad. Min kampanj slutar två dagar innan Hillary Clinton och Donald Trumps kampanj den 8 november haha. Jag har läst någonstans att man kan förlänga kampanjen med några dagar. Men det är ju lite bråttom att folk och företag som vill sponsra gör det!

Förutom nätkampanjen har Åsa Maria Hedberg flera idéer hur hon ska hitta pengar till själva renoveringen av lokstallet. Hennes förhoppning är att allt ska bli klart med en smygöppning hösten 2018.

– Men vi får se. Det är inte säkert att det går. Men jag vill att Torsten Nilsson ( som jobbade vid lokstallet mellan perioden 1945-1984) ska vara med på invigningen. Han har lovat mig att han ska leva tills han fyller 100. Om han är 94 år nu så har jag sex år på mig, haha. Så hösten 2018 siktar jag på.