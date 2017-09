Kulturtips: Konsumera Jämtland och jämtar i helgen

Varför: I måndags hade andra efterlängtade säsongen av “Top of the lake” premiär på Svt. I den spelar Elisabeth Moss som här senast glänste i “The Square” av Ruben Östlund producerad av jämten Erik Hemmendorff. Och om man hängt med en jämte har man rörts av republiken. Väldigt välproducerad serie som är sevärd, med eller utan Jämtland, med kvinnors utsatthet i glesbygd som fokus.

Vad: Brittiska och nya zeeländska dramaserien “Top of the lake” med Elisabeth Moss i huvudrollen. Nicole Kidman dyker även upp i en roll, likaså Gwendoline Christie som annars syns i "Game of thrones" som Brienne of Tarth.

Hur: Första avsnittet av “Top of the lake- China girl” finns nu tillgänglig på SVT play och sänds måndagar klockan 22 i svt 1.

Varför: Skördetider ämnar för inspiration att ta päran och grödor ur jorden. Se jämtlandsbördiga Rolf Lassgård i "Potatishandlaren" från 1996.

Vad: Filmen "Potatishandlaren" i regi av Lars Molin, med Ingvar Hirdwall, Rolf Lassgård och Eva Gröndahl i huvudrollerna. Manuset bygger på novell av Ulla Ekh ur samlingen "Ingrid Bergmans fötter" från 1985.

Hur: Lars Molins film finns nu tillgänglig på SVT play och Öppet arkiv.

Varför: Jämten Jonas Modin regisserar och skådespelar tillsammans med Olov-Anders Sikku, också länsbördig, i nya humorserien "Bauta".

Vad: "Bauta", en ny humorserie som har premiär den 28 september på SVT Play

Hur: Tre första kvartslånga avsnitten finns redan nu på svtplay.