Lars Thomasson: Östersund är en viktig samisk mötesplats

Östersund har en lång tradition som en samisk mötesplats. Hit kom man för att göra affärer, fira familjehögtider eller, för de renskötande samerna, rådslå med ”Kungliga Majestätets Befallningshavande”, det vill säga länsstyrelsen och dess specielle tjänsteman, "lappfogden". Samefrågorna var långt in i våra dagar något bara för statsförvaltningen. Det bidrog till en länge rådande segregation av samebefolkningen från samhällslivet i övrigt.

Att stämma möte med varandra i Östersund har för samerna dock varit både naturligt och rationellt, vare sig man kom från Frostviksfjällen eller västra Härjedalen. Och ”till stan” hade ju också samerna då och då behov av att komma. Vid ett första riksmöte för samerna i Sverige 1918 blev Östersund därför den självskrivna mötesplatsen.

Regeringen hade i en proposition till 1917 års riksdag försökt att lagstiftningsvägen tvinga samerna kvar i ett ”nomadiskt levnadssätt”, det vill säga att bo i kåta och inte i hus och föra det nomadiska liv man förutsatte de skulle göra. I riksdagsdebatten nästan tävlade justieministern Steno Stenberg och civilministern Oscar von Sydow med varandra om att i var sin kammare tala om hur illa det skulle gå med renskötseln och samernas framtid om renskötaren tilläts få bo i egen stuga. Ja, hela tankegången skulle förändras då, sa justitieministern, ”bli den bofastes, inte lappens”.

Varför inte fråga samerna själva vad de tyckte? Det fanns i riksdagen också andra mera klarsynta över utvecklingens gång, främst borgmästaren i Stockholm, Carl Lindhagen, som ville ”trygga lappens människovärde” genom en politik som kunde förenas med en god renskötsel. Anton Wikström i Sollefteå tolkade regeringsförslaget så, att ”att man ville hålla kvar lapparna i deras tanke- och känslovärld vari de som nomader uppfostrats”. De lyckades få riksdagen besluta, att samerna först borde få uttala sig om den kommande lagrevisionen vid ett gemensamt lappmöte och att ett sådant ”på alla sätt underlättades”. I det sammanhanget hade den skånske godsägaren och greven Raoul Gustaf Hamilton, som nog inte var så insatt i på vilket sätt renskötseln påverkades , ändå sagt att samerna själva ”nog begrep vad som var bäst för dem”.

Motståndarna till regeringsförslaget lyckades få riksdagen besluta, att samerna först borde få uttala sig om den kommande lagrevisionen vid ”ett gemensamt lappmöte”. Till och med valet av mötesplats kom med i riksdagsdiskussionen. Den i samefrågor mycket konservative biskopen i Luleå, Olof Bergqvist, raljerade om Östersund: ”i en trakt där lapparna mest kommit bort från nomadväsendet". Med en hänvisning till Johan Thuris Muittalus samid birra (Berättelse om samernas liv) sa han lite skämtsamt (eller kanske allvarligt) att Kebnekajse vore en bättre mötesplats.

Inbjudan till deltagande hade gått ut i en liten tryckt skrift med dagordning och påminnelse om att ta med sig resebrödkort (det var ju kristid och ransonering) och gärna ha ”en duktig matsäck” för att spara på utgifter. Men där fanns också ett slags moraliskt råd: Passa tiderna på landsmötet. Låt inte ordföranden vänta på dig! Och låt ingenting genom försumlighet gå dig ur händerna.

Ärendena i Östersund liknade dem i Trondheim 2017. Lagstiftningen, bostadsfrågan och hur samerna skulle organisera sig för framtiden. Skolfrågan blev särskilt brännande, eftersom den nya ordningen med en särskild nomadskola redan börjat gälla med lösningar som avsåg att inrikta barnen på det nomadliv som ansågs vara deras framtid.

Landsmötet gjorde starkt intryck på press och deltagande. Enligt Östersunds-Posten hade åhörarna ”säkert fått tillfälle att korrigera en hel del vanföreställningar om fjällfolket.”

Men det finaste berömmet gav nog de tre nordsamerna Per A Thuri, Johan Thuri och Lars J Nutti, som fått tidningens hjälp med ett ”tack från Jukkasjärvilapparna”. De hade funderat mycket på om de skulle delta eller inte. Några hade avrått dem. Det var lång väg, ”och lapparna där nere talade svenska, varför vi inte kunde ta oss fram med vårt språk". Men de for, och under resan träffade de flera andra också på väg dit.

Första dagen förvånades de över att jämtlandslappara hade förvärvat så pass kunskaper att de kunde hålla ett ordentligt möte. ”Det hade vi inte trott, för vi hade hört, att de sydligare lapparna var ännu sämre än vi”. Andra dagen hade vi nästan tappat modet. Så imponerade var vi över deras talförmåga.

”Det var knappt att Lars Nutti kunde repa mod och yttra några ord på bruten svenska. Jag (Per Thuri) var klenmodigare och med min farbror (Johan Thuri) var det ännu värre. Men den tredje dagen ”hade vi fått igen lite av vårt vett, och då börjadee vi kunna följa med”.

Vi kom dit mer sovande, heter det vidare. ”Men där uppväcktes vi genom våra bröder och systrar och vi for vakna rillbaka”.

Lars Thomasson