Kluksfestivalen tar nya krafttag inför årets festival. I veckan meddelade de att både countryhoppet Ellen Sundberg, elektroniska bitpop-bandet Dunderpatrullen, Cujo is a Cat, Sabina Wärme från Systraskap som nu går under alias These Heavy Clouds, Hucken band, the Inland river och The Backbeat Conspiracy spelar under årets festival som äger rum 11-12 augusti.

Läs hur Kluksfestivalen återuppstått efter uppehåll tidigare: Kluksfestivalen får nytt liv (2013)

Nu laddar Kluk för festival – efter sju års uppehåll (2009)