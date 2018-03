Lustfylld läsning om byggnadsvård: Göran Gudmundsson bjuder på sina bästa tips

Ett vanligt uttryck bland alla dem som en gång renoverat ett gammalt hus är ”Om jag vetat hur mycket jobb det innebär, skulle jag aldrig satt igång”.

Det gäller inte Göran Gudmundsson. Efter det första fallfärdiga rucklet som han tog sig an för över 25 år sedan, har han fortsatt med nya. Han ser en byggnads potential, det som går att bygga vidare på, i stället för att fastna inför ruttna timmerstockar och trasiga fönsterbågar.

Hans bok ”Stora boken om byggnadsvård”, från 2010, har blivit en bibel för husrenoverare med engagemang för historia och kvalitet. Nu återanvänder han sina bästa råd från denna och berättar personligt om fem egna och andras byggprojekt runt om i landet och hur renoveringen gick till i alla dess olika steg.

Jag är själv delägare i en hälsingegård med släktanor som sträcker sig flera hundra år bakåt i tiden. När vi började renovera gården för att kunna bo där permanent alldeles i början av 1990-talet, letade vi med ljus och lykta efter information om hur kakelugnar är uppbyggda, vilken färg vi skulle använda ute och inne, hur ruttna timmerstockar byts ut och liknande.

Länsstyrelsen i Gävleborg hade kunnigt folk och med hjälp av kontakter fick vi också tag i skickliga hantverkare som gillade äldre hus. Tillsammans tog vi oss an uppgiften att göra delar av gården beboelig för en tvåbarnsfamilj – och ändå behålla husets ursprungliga exteriör och interiör.

Det var också i den vevan som Gysinge centrum för byggnadsvård kom till, med Göran Gudmundsson som entusiastisk rådgivare och försäljare. Även om priserna var höga på linoljefärg och diverse byggnadsdetaljer, blev de uppbyggda miljöerna där en stor inspirationskälla för vårt eget renoveringsprojekt.

Jag ser framför mig sena kvällar när barnen somnat, när vi försökte måla tunt med linoljefärgen som ändå korvade sig i hörnen när den torkade, och försöken att tapetsera med gammal mönsterpassad tapet på skeva väggar där inga hörn var räta. Allt var inte lätt. Men jag minns också glädjen över breda golvplankor liksom den första brasan i återuppbyggda kakelugnen och den sköna värmen den gav.

Det är de senare upplevelserna som Göran Gudmundsson vill förmedla i sin nya bok. Även det som ser ut som ett ruckel, och flera exempel i boken skulle av andra anses rivningsfärdiga, kan ha en frisk stomme och spännande byggdetaljer att återskapa. Allt verkar lätt och riktigt när han berättar hur timmerstommar kan plockas ner, flyttas och pusslas ihop till ett nytt hus.

Fem helt olika byggprojekt presenteras – från en sönderrenoverad herrgård i Småland till en illaluktande tvårumslägenhet i centrala Stockholm. Några av dem har Gudmundsson själv tagit sig an privat, som obeboeliga militärbostället Svedjan i Dalarna och en gammal lada i Hälsingland som flyttades till sommarstugan i byn intill. Andra byggprojekt har han följt som konsult, som det övergivna fiskartorpet några mil norr om Stockholm. Det privata intresset är också hans profession – även nu när han åldersmässigt kan kalla sig pensionär.

Göran Gudmundsson skriver lika medryckande som han pratar. Han skräder inte orden när han berättar om förfall och tidigare fatala renoveringsförsök. Pekpinnarna är få, förutom att han har svårt att förstå att någon skulle välja plastfärg eller mineralull när det finns naturnära och mycket bättre material. Han vill framför allt visa att det inte är så svårt att välja hållbara material och använda begagnade fönster och paneler i stället för att byta ut allt mot nytt. Det kan bli både billigare – och mycket bättre med längre hållbarhet.

Han blandar sina dråpliga hushistorier med informativa faktarutor om stilhistoria och hur man går till väga för att hitta bra hantverkare och begagnat byggmaterial, täta och isolera väggar, välja rätt belysning och allt annat praktiskt som dyker upp under en renovering.

Den som sett SVT-serien ”Det sitter i väggarna”, med historikern Christopher O'Regan och byggnadsantikvarien Erika Åberg, känner igen sig. Här söks historisk information i olika arkiv och andra källor, gamla dörrar får nytt liv och felbyggda balkonger tas bort för att återge huset dess ursprungliga karaktär.

Det har gått mer än 25 år sedan vårt eget hus renoverades – det är inte utan att jag nu känner lust att fortsätta där orken tog slut förra gången. Och det är nog hela syftet med Göran Gudmundssons bok.

Göran Gudmundssons bästa tips:

1. Låt det ta tid. Känn in huset, ta reda på dess historia, prata med tidigare ägare, folk i bygden och sök information i arkiv och andra källor.

2. Anpassa renoveringen till husets förutsättningar. Är det mesta av husets bevarade delar från slutet av 1800-talet, ta fasta på det i det fortsatta renoverandet.

3. Gör klart de viktigaste utrymmena först – de ni vill vistas i – då är det lättare att låta de övriga rummen ta tid.

4. Välj rätt hantverkare – med intresse för byggnadsvård och kunniga i timring, äldre måleri mm.

5. Less is more. Behåll så mycket som möjligt av det gamla, renovera inte bort husets själ. Visst kan du tapetsera om, men låt de gamla lagren vara kvar bakom en masonitskiva eller liknande. Åtgärda bara det dåliga, behåll det friska.

