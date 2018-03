Christer B Jarlås: Musik är allt – och inget

Vad betyder rockmusik?

Vad betyder livet?

Jag har själv aldrig spelat musik. Min sångröst är milt uttryckt inte hörvärd. Men jag har lyssnat, lyssnat och lyssnat … Min beundran för de som kan spela och de som kan sjunga är så stor.

I långa perioder av mitt liv har musiken varit mer betydelsefull än det mesta andra. Jag är född 1959, 2 månader och elva dagar efter att Buddy Holly dog. Jag föddes i Kiruna där Shanes var störst. Jag flyttade till Värmland och blev granne med Sten & Stanleys skivstudio och älskade Sven-Ingvars.

Jag fick min första skiva som 5-åring. Jag köpte mina första skivor, Sven-Ingvars förstås, för egna pengar 6 år gammal. Jag köpte min första brittiska musiktidning när jag var 13. Jag blev en flitig konsertbesökare när jag var 15. Folkets Park, lycka när Björn Skifs eller Tomas Ledin kom. Mindre med Harry Brandelius och Snoddas...Så småningom de två första stora konserterna med Queen och Frank Zappa.

Jämtländsk musik har inte varit med lika länge i mitt liv – även om min farmor ibland var barnflicka till Andrew Walther uppe i Frostviken. För mig startade det med musik med Merit Hemmingsson på Tio i topp 1973 med ”Jämtländsk brudmarsch” och albumet ”Bergtagen”. Sedan började jag upptäcka Kjell Höglunds skivor och jag bara älskade de låtar som kunde vara 14-15 minuter långa.

Jag skrev om musik i Uppsala första hälften av 1980-talet. 1985 skulle jag flytta till Östersund för att börja jobba efter juristexamen. Då trodde jag det var slut med rockskrivandet. Men på tåget från London sommaren -85 hamnade jag i samma kupé som två tjejer från Östersund. Vi pratade rock och de tyckte att det skrevs så dåligt i lokaltidningarna. De tyckte absolut jag skulle skriva. Kanske såddes ett frö där.

Det dröjde ett halvår. Sedan hade jag min första musiktext inne i ÖP. Efter det har jag bevakat det mesta. Under en lång, lång period var jag på hundratals av konserter, alla större konserter, och skrev om något tusental nya skivor. Mina första riktigt stora lokala favoriter var grabbarna från Västjämtland som jag mötte först som Roadhouse och sedan som Mercenary Mustangs. Jag gillar dem än. Senaste är A Choir Of Ghosts.

Jag har ibland lagt mig i och försökt hjälpa dem som sysslar med musik. Jag har under åren försökt påverka mina kollegor skribenter landet runt att upptäcka jämtländska artister. Ibland har det gått bra, oftast gick det inte alls. Några få spår syns. Alla tidningstexter förstås. Lars Vegas Trios båda första skivor har låtar jag tipsat om. På senare år en liten del i Ellen Sundbergs karriär. Ett antal releasetexter. Varit med och ordnat 40-tal konserter sedan 2011. Inget jämfört med de som verkligen gjort något.

Om jag bara får lyfta fram några av alla som påverkat det lokala musiklivet väljer jag: Tommy Andersson – med sin studio där alla vara och spelade in. Stefan Kauppi – främst som arrangör i Musikforum och Storsjöyran, en legend i Musiksverige. Bosse Lindberg – vilket bra lokalt band man än tittar på från 1970-tal till i dag så nog har Bosse på något sätt varit inblandad med sin gitarr. Björn Höglund – skicklig musiker, producent och förkämpe för kulturen i länet som ständigt uppmärksammar musiker från länet och deras framgångar. Mia Kempff – hennes eviga arbete för Musik Direkt har gett så många chansen att våga kliva fram på scenen. Dessa fem borde för länge sedan fått länets nycklar – eller vad man nu ger för att hedra betydelsefulla insatser

Till slut. Vad har då musiken gett mig?

Glädje framför allt. Tröst när det behövts. Kanalisering för alla tänkbara känslor. Gemenskap. Kamrater. Relationer. Intresse för konst via skivomslag, för poesi via texter, för politik och sociala orättvisor via proggen, punken, bluesen och reggaen. Icke föraktliga inkomster. Kontakter världen över. Kort sagt, musiken har gjort mitt liv så mycket bättre och förhoppningsvis gjort mig så mycket bättre.

Musik är allt. Och ingenting. För mig var den länge allt. Som en av mina favoritsånger uttrycker det: Rock & roll I gave you all the best years of my life…

Fotnot: I söndags på Jamtli invigningstalade jag för utställningarna Kiss-The Exhibition och Rockscen Jämtland. Denna krönika är ett slags blandband från två separata anföranden.