De tre sångerskorna i tuggummi-pastelligt hår går under namnen Molly, Polly och Holly. I Melodifestivalen har de tävlat med låten "Hello Hi" 2015 där de gick till Andra chansen och "Rollercoaster" 2016 där de också nådde tävlingens Andra chansen.

Spelningen i Östersund äger rum på OSD Folkets hus den 8 oktober.