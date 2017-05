Lokal supersamling av jämtlandsartister på Kluksfestivalen

Countryhoppet Ellen Sundberg, elektroniska bitpop-bandet Dunderpatrullen, Running Cooper, Cujo is a Cat, Sabina Wärme från Systraskap som nu går under alias These Heavy Clouds, Hucken band, the Inland river och The Backbeat Conspiracy är sedan tidigare inbokade till årets festival som äger rum 11-12 augusti.

Läs hur Kluksfestivalen återuppstått efter uppehåll tidigare:

Kluksfestivalen får nytt liv (2013)

Nu laddar Kluk för festival – efter sju års uppehåll (2009)