Härdalsveckan han inletts - rockabillykväll på Folkan

Folk kom för att lyssna på rockabillymusik på Folkets hus i Lillhärdal och det var dans och glädje natten lång.

Bandet som spelade femtiotalsmusik hade även klätt sig därefter. Med den amerikanska accenten och med ett "woah" fick ledsångaren publiken att känna rytmen ända ner i bena. Herrarna bjöd upp damerna till dans och så fortsatte det in på småtimmarna.

Billy and the kids består av sångaren Stefan Billy som också är född i Lillhärdal. Trummaren Walter Bjurenvall och amerikanen John Trahey på bas. Under kvällen bjöd herrarna på sina egna skrivna låtar.