Svenska stjärnskott kommer till Åre sessions

Ana Diaz är den senaste av artister som arrangören går ut med som aktuella för festivalen Åre Sessions som drar igång den 29 april. Utöver att hon spelas flitigt på Sveriges radio P3 är hon är bland annat känd för hiten Nästan där som har över en miljon strömningar på streamingtjänsten Spotify.

Även Erik Lundin är frekvent på P3 och har hittar med över miljonen strömningar, där låten Annie Lööf har flest spelningar. Han kommer också till Åre i slutet av april.

Just nu består line-upen av Veroniuca Maggio, The Hives, Little Jinder, Hurula, Erik Lundin, Ana Diaz och State of Sound.

----

Läser du ofta nyheter i din mobiltelefon?

Ladda ner ÖP:s eller LTZ:s nya app här, till Iphone eller till Android!

Länk till ÖP:s iPhone-app: https://goo.gl/QSzSm8

Länk till ÖP:s Android-app: https://goo.gl/usRKZl

Länk till LTZ:s iPhone-app: https://goo.gl/czcVdI

Länk till LTZ:s Android-app: https://goo.gl/ZT9S1N