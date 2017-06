Velvet insane klättrar på topplistor i USA - nu söker de östersundare till sin musikvideo

LÄS MER: Östersundsbandet Velvet insane klättrar på internationella topplistor

På natten mellan lördag 3:e juni till söndagen den 4:e juni kommer bandet spela in sin nya video. Regissören Håkan Borgsten och bandet letar därför östersundare till musikvideon "High on love". Låten som är det stycke som gått väldigt bra på amerikanska topplistor under våren, ska nu få en visuell form. Musikvideon är tänkt att filmas från ett garage där Velvet Insane kommer spela. På uppfarten ska vardagen pågå är det tänkt. Regissören Håkan borgsten skriver i sin efterlysning: "Tanken är att det i slutändan ska kännas som om de har spelat i flera veckor och saker blir skevare och skummare efterhand i videon."

Därför eftersöker bandet nu mängder av olika karaktärer som vill dyka upp i musikvideon: studenter, storsjöodjuret Birger, hoppande fans, hippies och raggare.

