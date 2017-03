"Om man skakar rumpa så ler man automatiskt" - för "No limits" är dansen ingen tävling men ändå allt

På dansskolan Dancehall på Körfältet slår basen i väggarna. Ungdomar och barn dansar i salarna. Men också en vuxengrupp utan proffsambitioner har vuxit fram här. Just i vår har de uppehåll då ledaren just ska föda, men "No limits" har vuxit sig så starkt att åtta dansare väljer att satsa vidare ändå.