Lillördag med Lindh och Lassie blir under första avsnittet av år två med podden istället Mira och Hannas podcast. För att fira ett år av podd blir det sammanfattning av året med fem snabba frågor. Hur har Mira och Hanna egentligen utvecklats som personer under 2016? Dessutom utvärderar tjejerna årets skolfoto in i minsta detalj.