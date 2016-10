Recension: Jill Johnson blir nästan tråkig i sin proffsighet

Publiken har både cowboyboots och hattar på sina håll. OSD är nästintill slutsålt.

När Jill Johnson gästar Östersund med sin turné som kretsar kring skivan "For you I'll wait" gör hon det med sin vanliga proffsighet. Riva av en bekväm show gör hon i en handvändning. I Jämtland spelar hon matinéföreställning dessutom. Jämtarna matchar så bra med Jills countryvurm att hon ger två föreställningar efter varandra.

Det är en väldigt tråkig lokal för konsert, OSD. Mot beige golvparkett som även klär väggar och tak blir whiskeyflaskan på scenen det enda farliga i lokalen. Är fullmäktigesal, dansbana och konserthall för mycket att begära av ett rum? Men Jill Johnson gör heller inte musik som skaver eller sticker ut i färgskala. Dock skaver bristen på personlighet. Jill är så tvättad att funka för alla med sin SVT-serie Jills veranda att hennes proffsighet och allmängiltighet nästan blir tråkig. Hennes folklighet lär inte heller minska efter höstens deltagande i TV4:s Så mycket bättre.

Men här i eftermiddag är hon med ett skickligt 5-mannaband. Hon spelar låtar som alla var för sig är riktigt gedigna. I "I'm living a country song" sjunger hon om "real people with real problems" och "drive a flat big truck". Kanske är det därför hon passar så bra för Östersundspubliken. En svensk variant av Amerika och en mildare variant av countrykulturen som blivit ett med Norrland. Lika lite som lokalerna passar bra för konsert, lika bra klickar Jill med Östersund. Det handlar om att parkera med släpvagn i stan, om vargen och den fastkörda fyrhjulingen.

"Could you stay the night" dundrar och väger upp för mycket som låter lika samma. Låten fyller lokalen och man nästan glömmer att väggarna är beiga och klockan är 16.30 en lördageftermiddag. Med körens insats blir allt skört men ändå starkt. Tillsammans med "Given up" är det här eftermiddagens absoluta höjdpunkter.

Hon är ett jämt proffs som gör att det är bekvämt, klappvänligt ibland och ofta stampmysigt. Om det var de kriterier man hade innan show fick man leverans som hette duga. Om man önskade lite mer än en proffsig handvändning lämnade den opersonliga Jill mycket att önska.