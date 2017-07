Sommarföljetongen del 12 : »Du har en fin dotter«

Det var fortfarande mörkt när Walter vaknade. Han låg stilla på rygg och tittade upp i taket och lyssnade till tystnaden i huset. Han väntade på att taltrasten skulle börja sjunga och Fanny råma, men det enda som hördes var en kvist som skrapade mot söderväggen och någonstans en mus som prasslade.

Han försökte tänka på dagen som låg framför honom och på slåttern som det var hög tid att han började förbereda sig inför, men det enda som fanns inuti honom var vetskapen om att dagen efter Leas begravning hade det rests ett tält i Sumpviken.

Han satte sig upp på sängkanten och sträckte sig efter byxorna som låg slängda över sänggaveln. Hans mor hade rätt, ingenting gott kom av att man låg och drog sig. Bortifrån landsvägen hördes det första råmandet, men det var fortfarande tidigt och det var något han måste göra först, innan han gick ut till korna.

Han klädde sig hastigt och gick ut i farstun utan att koka någon gröt. Marve stod redan vid dörren och stirrade på handtaget.

Med hunden springande framför sig gick han in i skogen. Den var fortfarande försommaraktigt frisk och jungfrulig.

Björkarna skimrade i det klara morgonljuset och ormbunkarna var ljusgröna och lätt krusiga. Han kände sig genast lugnare.Skogen glesnade när han kom upp på höjden och mellan trädens stammar kunde han se havet, och bakom badklipporna ett blått tält.

Än så länge hade camparen hållit snyggt omkring sig; det enda tecknet på att någon bodde i tältet var ett par röda badbyxor som hängts att torka över en algren.

Det märkliga var att han inte hade sett honom komma.

Walter blev stående i skogsbrynet och såg ut över viken och strandängen men ingenting rörde sig. Det enda som hördes var måsarna på utskären och det svaga plasket varje gång svanen som låg ute i viken stack ner huvudet under vattenytan.

Det märkliga var att han inte hade sett honom komma. Sumpudden var kringgärdad av gårdar, åkrar och sommarstugeområden och det enda sättet att ta sig ner till viken var att gå över hans egen lagårdsbacke eller följa stranden, ända från Västerhamnen, men det var det inga utomstående som kände till. Han kunde inte heller se att det låg någon båt eller kanot förtöjd i viken.

Walter kastade en blick på klockan. Tältet hade inte funnits där när han hämtat hem korna från nattbetet morgonen innan, så karln måste ha kommit någon gång under dagen. Han brukade ge dem tjugofyra timmar och sedan gå och prata med dem. Det räckte för det mesta. Folk ville inte ha sin semester förstörd av en sur markägare.

Det var enklare att bara flytta tältet till en annan skog, en annan ö. Den enda gången polis blivit tillkallad var när en gymnasieklass från Gimo fått för sig att fira sin skolavslutning på ängen invid branddammen.

Det hade emellertid räckt med att visa polisen vad ungdomarna lämnat efter sig för att de skulle godta hans förklaring om att han just rengjort piporna och därför råkat ha älgstudsaren i handen när han bett dem dra dit pepparn växer. Han hade lovat att vara försiktigare i framtiden och det löftet hade han hållit.

Han hotade aldrig någon, gjorde aldrig något olagligt. Han var i sin fulla rätt att släppa ut kvigorna eller tjuren, om han hade någon som var förbi kalvstadiet, på sin egen mark, och om han fick för sig att gå med röjsågen runt deras tält, tidigt på morgonen så var det ingen som kunde säga något om det.

Han hade aldrig tyckt om att ha folk på sina ägor, särskilt inte i båthusviken där korna gick.

Eller om han hjälpte dem att samla ihop den skit de spridit omkring sig, använda toalettpapper och sanitetsbindor, ölburkar, tomma yoghurtförpackningar och halvätna flintastekar, och packa ner det i deras ryggsäckar och sovsäckar, så var det bara naturvård.

Han hade aldrig tyckt om att ha folk på sina ägor, särskilt inte i båthusviken där korna gick och där Juliana brukat bada. Han hade hört om karlar som fotograferade nakna flickor och lade ut bilderna på det där internätet.

Det som störde honom med den här camparen var att det var för tidigt på året för tältare. De flesta sommarstugorna stod fortfarande tomma och den stora campingplatsen nere vid färjan brukade inte fyllas förrän efter midsommar. Det, och att han hade kommit dagen efter Leas begravning. Han hade ofta tänkt att det var då de skulle dyka upp, de som hatat hans mor men som inte vågat visa sig så länge hon var i livet.

Det var framför allt Mauritz Hedman han oroat sig för. Han levde tydligen fortfarande. Satt undanstoppad på något äldreboende i Uppsala, men var enligt Titti, som besökte honom då och då, fullständigt klar, och när han talade om Lea Höjer, vilket han gjorde ofta, lika hätsk som i sin krafts dagar. Det skulle ha varit likt den gamle handlaren att komma till jordfästningen och ställa till med skandal vid kistan. Men begravningen hade förlöpt i stillhet. Prästen hade fått det mesta rätt i griftetalet, kyrkan hade varit fullsatt och på kistan hade det legat kransar från såväl

Forsmarksdirektören som den där skådespelaren på söderön som han aldrig kunde komma ihåg namnet på. Gräsös enda celebritet. Det hade till och med regnat, vilket var mer pas- sande än solsken, och det hade funnits tillräckligt med stek och gräddtårta åt alla. Det var bara den där karlen som stått längst bak i kyrkan, i mörk hatt. Det var i och för sig inte ovanligt att besökare på ön gick in i kyrkan, och eftersom den för det mesta var låst passade de ofta på vid begravningar och bröllop, men det var något som sa honom att mannen inte hade varit en vanlig badgäst. Han hade sett ut som en av dem. Och nu hade det här tältet dykt upp i viken.

Den tredje däremot var en bok som någon hade läst gång på gång.

Marve sprang i förväg över strandängen och började nosa runt i gräset runt tältet. Han stod med sänkt huvud och tuggade på något som krasade, ett kex eller ett litet ben, när Walter kom fram till tältet. Till sin förvåning såg han att det var öppet. Han förde fliken åt sidan och kikade in. Det var tomt. I ena hörnet låg en sovsäck och i den andra en stor ryggsäck.

Där fanns också ett par sandaler och lite kläder, ett cigarrettpaket och några böcker, samt ett grönt äpple och en burk nescafé. Ljuset som filtrerades genom tältduken var blått och fick alla färger att förvrängas. Hans blick dröjde vid böckerna. Den ena var en fågelbok, den andra en svensk deckare som verkade oläst.

Den tredje däremot var en bok som någon hade läst gång på gång. Omslaget var tummat och slitet och den var full av nervikta hörn. Han stavade sig långsamt genom titeln. Modern Magic. A Practical Treatise on the Art of Conjuring. By professor Louis Hoffmann. Walters engelska var dålig, men att den handlade om trolleri förstod han åtminstone.

»Jag började nästan tro att du inte skulle komma.«

Walter rätade hastigt på ryggen och vände sig om. Camparen stod på en klippa i strandkanten. Han var klädd i en T-shirt och ett par svarta träningsoverallsbyxor. I handen höll han en tandborste och en handduk. »Jag har väntat på dig.«

»Vad är det du säger för någonting?«

»Jag sa att jag har väntat på att du skulle dyka upp. Det är du som är Walter Höjer.«

Mannen klev ner från klippan och gick genom det höga strandgräset. Hans mörka, bakåtkammade hår var vått och glänsande. Han såg annorlunda ut utan hatten. Om det nu var samma karl. Walter hade trott att han genast skulle känna igen honom, men nu var han inte säker. Han hade bara fått en skymt av honom i kyrkan. »De varnade mig för att sätta upp tältet på din mark.«

»De varnade dig för Walter Höjer?«

»Du ska ha jagat skolbarn med älgstudsare.«

»Du ska inte tro allt du hör. Hur som helst så lyssnade du inte på dem.«

Camparen ryckte lite på axlarna. »Ingenting gör mig så stolt över att vara svensk som allemansrätten.«

Walter höjde på ögonbrynen. »Svensk, säger du?«

Camparen nickade frånvarande. Han hade vänt sig bort och stod och tittade ut över havet. »Jag är glad att jag hittade den här viken. Det är fint här.«

Walter spottade i gräset. »På Örskär har du en ännu bättre utsikt, över hela Bottenviken. Och där finns det ett vandrarhem. Lakan och varmt vatten och hela köret. De flesta fastlänningar föredrar det. Det är bara att fortsätta norrut, tills landsvägen tar slut.«

Mannen skakade dröjande på huvudet. »Jag trivs här, och jag har ingenting emot att bo i tält. Jag blir nog kvar ett tag.«

Walter kliade sig i nacken. »Tyvärr så går det kor på den här ängen och betesmark är förstås, som du säkert vet, du som kan så mycket om svenska lagar, undantagen från allemansrätten.«

»Jag såg faktiskt korna. De gick här i går kväll. De betade uppe på ängen där, men de verkade inte vilja komma ner hit till strandkanten.«

»Jo, de går här ibland. De äter svarthallon.«

Camparen nickade eftertänksamt. »De mognar ju förstås inte förrän på hösten. Men det spelar ingen roll, jag hade ändå tänkt flytta tältet ut på udden där. Då kanske myggorna blåser bort.« Walter lade huvudet lite på sned och smackade med läpparna.

Camparen log. »Det går inte att tälta på udden.«

»Det är känsliga tider för fågellivet. Häckar ejder, skrak och strandskata där.«

Camparen tittade på Marve som stod i strandkanten och slickade på något i tångvallen. »Då borde du hålla hunden kopplad. Men på Gräsö väger kanske Walter Höjers ord tyngre än den svenska lagboken.«

»Sa de det också i byn?«

»Det behövde de inte.«

Walter log. »Du är allt snabb i käften du, men det här är ingenting du kan snacka dig ur. Du ska vara borta innan kvällen. Och vill du ha en anledning så är det för att jag inte tycker om dig och inte vill ha dig på min mark. Allemansrätten kan du ta och stoppa upp i ditt polska arsle.«

Ett hest råmande rungade ut över bygden, följt av ytterligare ett.

»Marve, kom!«

»Jag har ett snöre i tältet, ifall du vill ta honom i band.«

»Jag kan ta hand om min hund.« Walter tog ett steg närmare camparen. »Vad sa du förresten att du hette?«

»Orlando. Orlando Piro.«

»Svensk, va?« Walter skakade på huvudet. »Jag antar att vi inte kommer att ses igen.«

Camparen vägde lite på hälarna. »Det vet man aldrig.«

»Se bara till att ta med dig din skit när du sticker. Marv! Hit!« Walter började gå bort över ängen.

»Höjer!«

Han stannade och vände sig om. Camparen stod och tittade efter honom. Han log. »Du har en fin dotter.«

