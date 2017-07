Sommarföljetongen del 19: »Jag kan spå framtiden«

Solen hade redan sjunkit bakom trädtopparna när de kom till- baka till gården. De rullade in cyklarna i lidret och gick upp mot huset. Walter lade handen på Julianas axel och kramade den lätt. Han ville tacka henne för att hon tillbringat de här dagarna med honom och be henne att vara försiktig i Indien och inte slösa mer tid på vad det nu var för karl som behandlat henne illa, för den som inte begrep hur speciell hon var, bättre än alla andra flickor, var ändå inte värd någonting.

Och han ville att hon skulle veta att även om han gjorde sig av med Sumpen så skulle hon alltid kunna bo hos honom. Han ville berätta allt detta för henne och säga till henne att hon inte skulle vara ledsen över korna, för när han såg tillbaka på sitt liv så var det inte gården han såg, utan henne. Han visste emellertid att det bara skulle genera dem båda och att hon ändå var alltför ung för att bli sentimental vid avsked. »Pannkakor«, sa han i stället. Juliana log. »Farmors. Påminn mig om att skriva av receptet. Jag ska pröva att göra dem på buffelmjölk.«

Det var inte förrän de kom in i trädgården som de fick syn på mannen som satt på trappan och väntade på dem. Han var klädd i bomullsslacks och sandaler och en blåvitrandig skjorta som var uppknäppt i halsen. En tom plastdunk stod bredvid honom på farstubron.

Walters hand gled ner från Julianas axel och slöt sig i en knytnäve. »Vad i helvete! Jag sa åt den jäveln att sticka härifrån.«

»Pappa. Vi får väl höra vad han vill.«

Mannen reste sig då de kom närmare. Han stod med hän- derna vilande på höfterna och väntade. En utomstående som kommit förbi skulle ha fått intrycket att det var han som bodde i huset och de som kommit på besök. Han log. »Jag kom bara förbi för att fråga om jag kunde få lite vatten.«

»Det går att hämta på macken vid färjan.«

Juliana gav Walter en tillrättavisande blick. »Var inte fånig. Det är klart du kan få vatten.« Hon sträckte fram handen. »Vi presenterade oss visst aldrig. Det är jag som är Walters dotter. Juliana. Juli.«

»Orlando.«

»Ge mig den där.« Hon tog dunken och gick uppför trappan. På tröskeln stannade hon och vände sig om. »Det är så varmt, jag tror att jag vill ha en öl. Eller vill ni ha kaffe? Pappa?«

Camparen ryckte på axlarna. »Jag tar gärna en öl.«

Juliana försvann in i huset. Orlando vände sig mot Walter.

»Hon måste brås på sin mamma.«

»Hon åker i morgon och det trodde jag vi var överens om att du också skulle göra.«

Orlando trutade lite med läpparna och låtsades tänka efter. I tystnaden kunde de höra hur kranen skruvades på inne i köket och det ihåliga ljudet av vattnet som forsade ner i plastdunken.

»Som jag minns det så var det ett önskemål som du förde fram, medan jag åberopade vår svenska allemansrätt och förklarade att jag hade för avsikt att stanna.«

»Jaså, det åberopade du? Men som markägare så …«

»Varför står ni här?« Juliana hade dykt upp i dörröppningen.

»Sätt er, så kommer jag med ölen.«

»Gumman, vi ska inte ha någon öl …«

Men hon hade redan försvunnit in i köket. Walter suckade. Han gjorde en liten grimas och sträckte ut handen i en gest av överdriven hövlighet. »Efter dig.«

Juliana stod vid köksfönstret och såg dem gå bort mot ham- mocken, Orlando ledig och avspänd och hennes far uppenbart missnöjd med kepsen nerskjuten i pannan. Han strök av sig den med en gest som var både irriterad och uppgiven och satte sig tungt i en av trädgårdsstolarna. Han blev sittande med knäna brett isär och händerna på låren och stirrade ut över åkrarna, utan att låtsas om gästen.

Orlando tycktes inte ta illa vid sig. Han slog sig ner på andra sidan bordet och lade nonchalant benen i kors. Ur fickan tog han upp ett paket cigarretter och tände en med ett litet leende som hon till och med på avståndet från köksfönstret kunde se var både retsamt och triumferande.

Hon kunde ändå se tillräckligt mycket av sitt ansikte för att lägga märke till rodnaden.

Hon vände sig om när hon hörde vattnet gurgla och stängde av kranen. Hon bar ut dunken på trappan och skulle gå tillbaka in i köket igen för att hämta ölen, när hon hejdade sig framför spegeln i farstun. Glaset var gammalt och krackelerat och det satt ett vykort av kungaparet instucket innanför ramen, men hon kunde ändå se tillräckligt mycket av sitt ansikte för att lägga märke till rodnaden på sina kinder. Hon måste ha blivit lite solbränd när hon sov under plommonträden, eller så var det glädjen som fick henne att blossa.

Juliana skakade ut sitt hår och drog fingrarna genom det, sedan satte hon upp det igen. Hon ville inte att han skulle tro att hon sprungit in för att göra sig fin. Dessutom ville hon inte ändra något i sitt utseende. Detta var hon. Trettiofem år gammal, utan anställning och pension, åtta tusen på banken, tre kilos övervikt av all glassen hon ätit de ensamma kvällarna under våren i Delhi. Det var så här hon såg ut, osminkad och med håret otvättat, iförd en T-shirt från språkresan i Torquay, hjärtat krossat. Till sin förvåning insåg hon att det trots allt kunde ha varit värre.

De satt som förut och stirrade tysta ut över åkrarna när hon kom med ölen. Glasen klirrade lite på brickan och fick dem att vrida på huvudena. Orlando tog av sig solglasögonen. Hon var medveten om att hon satte sig vid bordets kortsida, utan att välja sida. Hon grimaserade lite när hon öppnade en av ölburkarna.

»Så länge ska vi väl inte sitta.«

»Pappa, du kunde väl ha hämtat några dynor. De här stolarna är ju stenhårda.«

»Så länge ska vi väl inte sitta.« Walter kastade en blick på solen. »Det är ju nyheter snart.«

Juliana fyllde ett glas till hälften och gav det till Orlando. Hon ställde också en burk framför sin far, trots att han skakade på huvudet, och öppnade den tredje åt sig själv. Hon drog upp benen framför sig och lutade sig bakåt i den stora trädgårds- stolen. Orlando lyfte sitt glas i en tyst skål. »Tack.«

»Det var så lite.« Hon tog en klunk av ölen. »Det är bara roligt när det kommer folk hit.«

Orlando kastade en blick på Walter. »Det tror jag att det råder delade meningar om.«

Juliana suckade. »På den här ön är man lite misstänksam mot främlingar.«

»Det har du förbannat rätt i, Juliana.« Walter knäckte upp sin öl och tog en klunk utan att bry sig om skummet som strömmade över hans fingrar. Han torkade sig om munnen med skjortärmen.

»Den här ön är mitt hem och jag vill veta vad det är för folk som kommer hit.«

Orlando nickade. »Jag måste erkänna att jag gör likadant själv. Ser till att de som rör sig på min mark vet att de har ögonen på sig. Jag önskar att det inte vore så, men nuförtiden måste man vara försiktig.«

»Du har en gård?

Han ryckte på axlarna. »Bara en trettio hektar. Ingenting som kan jämföras med den här. Men vi odlar i alla fall lite hasselnötter och kastanjer. Det är mest en hobby, men det känns ändå bra att kunna bevara de gamla träden och den regionala kunskapen.«

»Vilken region skulle det vara?«

»Kampanien.«

»Det är Italien, pappa.«

Juliana höjde lite på ögonbrynen, vänd mot sin far. Hon hoppades att det skulle få honom att anta att Orlando var italienare. Hon hade varit rädd för att han skulle fråga var han kom ifrån. Hans svenska var felfri och utan accent, ändå var det uppenbart att han var av utländsk härkomst. Han kunde vara nästan vad som helst. Turk, tänkte hon. Eller iranier eller israel. Kanske till och med indier.

»Har du varit i södra Italien?« Juliana skakade på huvudet.

»Amalfikusten har blivit ganska förstörd av alla turister, men det är bättre i bergen. Du borde komma och plocka hasselnötter hos mig några veckor …«

»Och hur kommer det sig att nån som har hus i Italien semestrar i Sumpviken, i ett tält?« Det var Walter som avbröt honom. Orlando lutade sig bakåt i stolen igen och ställde ner sitt glas.

Förresten vore det synd att missa de här junikvällarna.

»Jag ville stanna i Sverige den här sommaren. Jag åker nog till Andretta i höst i stället, när kastanjerna mognar. Det är ändå en bättre tid i Italien. Förresten vore det synd att missa de här junikvällarna, eller hur?« Han såg ut över åkern som badade i det röda kvällsljuset. Bortifrån källarkullen kunde de höra koltrasten sjunga.

»Så vad är det som för dig till vår vik?«

Orlando vred på huvudet och tittade rakt på Juliana. »Ödet. Och en bra bilkarta.« Han log och hällde upp resten av ölen i det tomma glaset.

»Det är faktiskt något av en gammal dröm. Jag var här med mina föräldrar en sommar när jag var barn och jag kunde aldrig glömma den här ön. Jag har alltid tänkt att jag en dag skulle resa tillbaka till Gräsö och kanske söka upp några av dem som vi mötte då, och när jag oväntat fick några veckors ledighet så fanns det plötsligt ingen anledning att vänta längre.«

»Du får förstås stanna hur länge du vill. Eller hur, pappa? Inte gör det något om Orlando tältar i viken?«

Walter sköt ner kepsen i pannan och muttrade något.

»Tack, det var snällt. Jag kommer nog att behöva hämta mer vatten, och jag skulle gärna vilja köpa ägg och mjölk. Jag blir nog kvar några dagar. Däremot så hör jag att du tänker lämna oss.«

Juliana nickade. »Jag bor egentligen i Delhi.«

»Jag undrade just varför du bar en kara.« Orlando grep om sin egen handled med tummen och pekfingret. Juliana tittade på det enkla stålarmbandet med inskriptionen på punjabi som hon bar på högerarmen. Hon hade köpt det vid Gyllene templet i Amritsar, sikhernas heligaste plats, och gjort det till en vana att varje dag sätta på sig det. Det var inte kutym att de sikhiska kvinnorna bar den traditionella armringen, men hon hade gjort det ändå eftersom det fått henne att känna sig närmare honom.

Jag har hela mitt liv där.

»Jag var tillsammans med en sikh och funderade på att konvertera.« Hon ångrade sig genast när hon såg paniken som flammade upp i hennes fars ögon. Sikh? Konvertera!

»Vi ses inte längre«, skyndade hon sig att säga.

»Men du vill ändå åka tillbaka?«

Juliana ryckte på axlarna. »Jag har hela mitt liv där.« Orlando lutade sig framåt, ut ur syrenhäckens skugga. Solskenet fick linjer att träda fram i hans ansikte som visade hans ålder. »Jag har flyttat runt tillräckligt mycket för att veta att livet är det enda man alltid tar med sig, allt annat lämnar man så småningom bakom sig. Det som vi tänker på som livet är i själva verket värdelösa materiella ting och rutiner som vi ändå helst av allt skulle vilja bryta. Livet är någonting som man skapar på nytt varje morgon.«

Juliana slog ner blicken för att dölja tårarna som stigit i hennes ögon. Om det ändå kunde vara så, om varje morgon var en ny chans att börja om från början. Om det fortfarande var möjligt att bli någon som hon kunde stå ut med.

»Ge mig din hand.«

»Va?« Hon tittade hastigt upp och fick se att Orlando sträckt fram handen.

»Jag kan spå framtiden.«

Juliana kastade en hastig blick på sin far, väl medveten om hur mycket han avskydde allt som hade med det övernaturliga att göra. Hon tittade på Orlando igen och på den uppåtvända handflatan som vilade på bordet. De långa fingrarna och det mörka håret som stack fram under skjortans manschetter. Hon torkade sig diskret i ögonvrån. »Du påstår att du kan spå framtiden?«

Orlando nickade. »Jag kan se i stora drag vad ödet har i beredskap åt dig.«

