Sommarföljetongen del 22: »Han hade varit nitton då han för första och enda gången blev kär.«

Det lyste fortfarande i salongen när Juliana kom in med glasen och ölburkarna. Hon ställde ifrån sig dem på diskbänken och stod ett ögonblick och tvekade, sedan vände hon och sprang uppför trappan till sitt rum.

Det sista hon ville nu var att svara på sin fars frågor. Hon ville skriva ner allt som Orlando sagt, medan hon fortfarande mindes det ord för ord. Genom fönstret kunde hon se honom gå på kostigen bort från gården, en ensam gestalt i den allt tätare sommarskymningen. Hon stod stilla och följde honom med blicken ända tills han försvunnit i skogsbrynet, då satte hon sig vid skrivbordet och tände lampan.

Sommarnatten hade dragit en lavendelblå säck över ön när hon slog ihop dagboken och lade ifrån sig pennan. Hon blev sittande med huvudet vilande i händerna och betraktade de bleka stjärnorna som tänts på himlen.

Radha, hennes hyresvärdinna i Delhi, konsulterade regelbundet en astrolog, trots att hon hade en examen från Oxford och i övrigt var en av de mest rationella människor Juliana kände. Hon hade ibland föreslagit att Juliana skulle låta ställa sitt horoskop men det hade hon aldrig velat. Hon hade aldrig trott på det, aldrig tänkt på siare och medier som något annat än charlataner som profiterade på svaga människors rädsla för döden, men när Orlando tagit hennes hand hade hennes skepsis snart förbytts i förundran och hon hade slutat fälla ironiska kommentarer och bara suttit tyst och lyssnat.

Om hon verkligen skulle tro på det hon varit med om och medge att det kanske fanns ett Öde.

Somligt hade han säkert kunnat gissa sig till med ledning av deras samtal, men det fanns också sådant som han omöjligt kunde ha vetat.

Sättet som han beskrivit hennes farmor och mamma på. Detaljer. Det faktum att Elly hade varit skollärare när hon dog och att Juliana träffat Sartaj i juni för fyra år sedan – det hade i själva verket varit i maj, men det var nära nog för att hon ett ögonblick skulle känna hur världen skälvde till. Den värld som hon alltid antagit följde naturvetenskapens lagar. Om hon verkligen skulle tro på det hon varit med om och medge att det kanske fanns ett Öde – och därmed en högre makt som bestämde över deras liv på jorden – och att det var inskrivet i hennes handflata, skulle ingenting av det hon trott sig veta om världen visa sig stämma.

Om hon skulle acceptera det oerhörda i det som hänt i Sumpens trädgård den här kvällen visste hon inte om hon borde, eller kunde, fortsätta att leva som hon hittills gjort, eftersom alla de val hon gjort hade utgått ifrån att tillvaron saknade all mening utom den man själv valde att ge den.

Just den här natten kände hon emellertid att hon inte behövde veta mer än att hon hade varit med om något som hon inte kunde förklara. Just den här sommaren tänkte hon tro att det var möjligt att se in i framtiden och att underbara saker väntade henne där. Hon skulle återvända till Sverige, möta en man som skulle bli hennes livs stora kärlek, och hon skulle få ett barn. Det var i alla fall vad Orlando hade sagt, när han böjt sig över hennes utsträckta hand och smekt hennes knogar.

Hade hon känt något annat än en vag längtan efter att skaffa hund.

Märkligt nog var det just barnet som fyllde henne med störst glädje, trots att hon aldrig känt någon längtan efter att bli mamma och för många år sedan bestämt att det inte var något för henne. Inte ens vid trettio, när alla sagt att den biologiska klockan skulle börja ticka, hade hon känt något annat än en vag längtan efter att skaffa hund.

Trots att hon nu började närma sig fyrtio och de flesta av hennes vänner från Gävle och journalist- högskolan redan hade bildat familj hade hon aldrig tvivlat på sitt beslut. Om Orlando hade rätt och det verkligen fanns en graviditet i hennes framtid, då var det för att hon hade träffat en man som hon älskade så djupt att hon ville ha ett barn med honom. Så hade hon inte ens känt för Sartaj.

Det måste också innebära att hennes liv var så stabilt, så ordnat, att hon trodde sig kunna ta hand om ett barn. Tids nog skulle hon få veta om han bara hade fabulerat, men då skulle det inte längre ha någon betydelse, för då skulle Sartaj inte längre blöda i henne.

Juliana gled ner från stolen och lade dagboken i resväskan som låg uppslagen på golvet bredvid sängen. Hon hade hoppats att det skulle göra resan mer verklig om hon packade, men hon hade fortfarande svårt att föreställa sig att hon i morgon skulle sova i sin egen säng i Panchsheel Park, under den långsamt roterande fläkten.

Hon skulle fortfarande inte ha en aning om varför hon skulle stiga upp om morgnarna.

I gryningen skulle hon väckas av koelens genomträngande rop i stället för av svalorna, och på nedervåningen skulle hon i stället för sin far och Marve finna Radha och Rahul och deras shih-tzu Pooch, och korna skulle vara ljusa och ha långa, smala ansikten och sneda ögon, men i övrigt skulle allt vara detsamma; hon skulle fortfarande inte ha en aning om varför hon skulle stiga upp om morgnarna.

Nu vågade hon i alla fall tro att en annan framtid väntade än den hon drömt om under den långsamt roterande fläkten i lägenheten i Panchsheel Park, alla de där kvällarna då hon väntat på Sartaj.

»Du kommer alltid att grubbla, alltid att söka, men jag tror inte att du skulle vilja vara på något annat sätt. Det är ju så du är. Det kommer att ordna sig, Juliana. Du har ingenting att oroa dig för.« Hon klädde av sig och kröp ner i sängen. Hon låg ett ögon- blick och stirrade ut på den ljusa sommarnattshimlen och för- sökte föreställa sig honom i hans tält. Orlando, som hon aldrig skulle se igen.

Skålen med bläck som förvandlas till klart vatten, vari guldfiskar simmar

Trollkonstnären tar fram en glasbägare, 6 eller 8 tum hög och nästan till kanten fylld med bläck. För att bevisa att bläcket är äkta doppar han ett spelkort i det och visar åskådarna hur dess nedre halva färgas svart. Därefter tar han en skopa och häller ut en del av vätskan på en tallrik, som skickas runt för undersökning. Han lånar sedan en näsduk, och samtidigt som han täcker bägaren med den, säger han att han genom utövandet av sina svartkonster, skall förvandla bläcket i vasen till vatten. När han lyfter på näsduken har omvandlingen lyckats och ett par guld- fiskar simmar fridfullt omkring i skålen. Förklaringen är mycket enkel. Vätskan i vasen är vanligt vatten, men ett svart sidenfoder som skräddarsytts till att passa i vasen, och som hålles på plats medelst en trådring runt dess övre kant, ger för åskådarna intryck av att vara bläck.

TROLLKONSTERNAS BOK. Populär handledning vid utförandet av alla slags trollkonster, av professor Louis Hoffmann (1876)

Den första fjädern kom dalande genom luften då han öpp- nade trädgårdsgrinden. Walter följde den med blicken utan att egentligen se den. Han hade sovit djupt när väckarklockan ringde och kände sig fortfarande tung i huvudet och kroppen.

Det var inte förrän han såg den andra fjädern, på nässlorna vid lagårdsväggen, som betydelsen av den första stod klar för honom. Sedan såg han flera. Tyst svärande fick han upp haspen till lidret och skyndade bort till hönshuset. Tystnaden sa allt. I stället för att som vanligt spatsera in och ut genom luckan satt hönsen uppflugna på pinnarna, ruggiga och smalhalsade. Det fanns fjädrar överallt och blodstänk på den smutsiga kalkväggen. Ett avslitet ben hängde i nätet som inhägnade uteplatsen.

Den elaka, magra som brukade hacka de andra blodiga och som han i veckor tänkt lägga på huggkubben.

Han visste redan innan han räknat dem att det var den tjocka, bruna som räven tagit, henne som han kallade Fantasia eftersom hon gömde sina ägg med en uppfinningsrikedom som brukade få honom att le. Var det något som livet lärt honom så var det att det alltid är det vi värdesätter mest som tas ifrån oss. Den elaka, magra som brukade hacka de andra blodiga och som han i veckor tänkt lägga på huggkubben, satt på en pinne och plockade de spretiga gumpfjädrarna.

Stående mitt i sitt förödda hönshus undrade han återigen om det fanns ett Öde, och om det var så här det förde bokslut. Hans mor hade sluppit undan, så därför överfördes skulden till honom. Men skulden för vad?

Plötsligt önskade han att de alla skulle ge sig av, Juliana, Elly,

Lea och Hana. Det enda han ville var att bli lämnad ifred med sin hund och låta åren gå. Han visste emellertid att det var försent. Hana hade återigen klivit in i hans liv på bara, bruna fötter och brutit hans lugn. Precis som hon gjort den där som- maren för femtio år sedan. Hans farfar hade haft rätt. Det hände alla en gång. Han hade varit nitton då han för första och enda gången i sitt liv blev kär.

LÄS TIDIGARE DELAR I SOMMARFÖLJETONGEN

LÄS MER: Catrin Ormestad om att skriva "Det nionde brevet"