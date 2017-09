Svedjelandets Lassgård spelar in Jägarna-serie

Jägarna-filmerna blir tv-serie som har premiär hos C more och tv 4 nästa år. Rolf Lassgård, bördig från Svedjelandet i Kälarnebygden, återvänder i sin roll som Erik Bäckström. Just nu pågår inspelningarna i Älvsbyn där också den första filmen spelades in.

I ett pressmeddelande från C more och TV4 konstateras riktningen för Lassgårds karaktär: ”ännu en gång har [Erik Bäckström] lämnat Stockholm bakom sig och återvänt till sin hembygd – men den här gången för gott.”

Rolf Lassgård säger i samma pressmeddelande:

– Erik har alltid varit en komplex och intressant karaktär, med ett orubbligt rättspatos och stort hjärta. Han har haft en tendens att hamna i konflikt med såväl sig själv som kollegor inom polisen och har aldrig väjt för att sanningen ska fram även om vänskap och släktband hotas längs vägen! Ska bli skoj att få träffa Erik för tredje gången! Blir som att träffa en gammal vän!

Serien har premiär nästa år och består av sex avsnitt. Filmerna regisserades av Kjell Sundvall, men i tv-versionen är det Jens Jonsson (”Snabba Cash: Livet deluxe”) som regisserar medan Björn Carlström och Stefan Thunberg är huvudmanusförfattare.