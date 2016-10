Recension: Bekvämt att uppleva opera med miljontals andra

Riksorganisationen Folkets hus och parker har sedan ett antal år i en del av sina anläggningar erbjudit möjligheten att via satellit och kraftfulla digitala projektorer erbjuda förstklassigt utbud från väldens största scener. Konceptet går under benämningen Live på Bio. Just denna lördag vara det premiär för Östersund att kunna vara delaktig med ny teknik på Storsjöteatern genom OSDs försorg. Utsändningen i lördags från Metropolitan kunde simultant ses av miljoner av tittare i 70 länder.

Att bekvämt kunna ta del av detta på hemmaplan är verkligen en av fördelarna med digital teknikutveckling inom området. Funkar det då? Ja, det gör ju det. Sändningen var mycket bra, bildproducerandet utmärkt och ljudet perfekt. Att en som publik kan välja att i pausen sitta kvar och ta del av lite bakom scenen-prat med artisterna kan dessutom ge det där lilla extra.

Hur var uppsättningen då? Absolut helt fantastisk!

En genomtung uppsättning som både berättelsen och musiken kräver. Musiken är ljuvlig på äkta Wagnerskt vis med mycket och lite mer. Hans musik matar på mängder med influenser och det är tätt skrivet rakt igenom och det är först i slutackordet som det infinner sig en tonal frid. Alla dessa underbara melodier och teman som återkommer, ibland väl dolda i den mustiga musiken men likväl där.

Scenografin var tung och mörk. Tanken flög för min del ofta till bilden av ett Tyskland under 1930-talet, eller interiören i pansarkryssaren Potemkin. Dekoren och dräkter var i svart, grått eller mörkblått och scenbilden metallisk och hård. Genom enkel projicering av bilder på havet, både våldsamma vågor och stilla kluckande, skapades en känsla för platsen.

Mitt i detta berättas då historien om Tristan och Isoldes kärlek, om starka och dramatiska kvinnor och naturligtvis är det musiken som bär smärtan och de tunga känslorna.

Att genomföra detta fem timmars operamaraton kräver erfarna och mycket kunniga sångare. Huvudrollen Isolde sjöngs av svenska dramatiska sopranen Nina Stemme. Det är ljuvligt att få ta del av en så utmärkt sångerskas artisteri. Hennes sångteknik är förträffligt, rösten perfekt för rollen och hennes tolkning av Isoldes vånda och vansinne excellent. Hennes erfarenhet som artist skapar också en stabil scennärvaro. Uppsättningens övriga sångare var också helt fantastiska.

Mitt tips blir att missa inte möjligheten att ta del av gräddan av världens artister inom scenkonst och dessa fina uppsättningar genom utsändningarna via Live på Bio.