Wonder Woman – superhjältarnas feministiska överman

Redan för ett år sedan fick vi se den israeliska skådespelerskan och modellen Gal Gadot övertygande axla rollen som Wonder Woman, eller ”Mirakelkvinnan”, som hon länge kallades i Sverige. I den påkostade kalkonfilmen ”Batman v Superman: Dawn of Justice” gjorde hon sina manliga kollegor överflödiga i kampen mot universums onda krafter. I höst kommer hon åter göra dem sällskap i nästa film ”Justice Leauge”.

Filmindustrins intresse för superhjältar fick en nytändning med ”X-men” vid millennieskiftet och sedan dess har genren fullkomligt exploderat med tillsynes aldrig avtagande kraft. Anmärkningsvärt nog är det först nu (bortsett från Halle Barrys fadäs med ”Catwoman” 2004), som en kvinnlig superhjälte får huvudrollen i sin egen film.

Sedan 1996 har det funnits planer på att göra en Wonder Woman film och 2011 spelades en pilot för en ny tv-serie om henne in, men inget tv-bolag nappade. Däremot verkar framgångarna för tv-serien ”Supergirl”, som är inne på sin tredje säsong, motiverat Warner Bros att nu satsa på en film om en superhjältinna. Dessutom är det Petty Jenkins, mest känd för sin Oscarsbelönade film ”Monster”, som står för regin och hon är den andra kvinnan i filmhistorien som skapar en film med över hundra miljoner dollar till förfogande. ”Wonder Woman” har kostat nära en och en halv miljard svenska kronor att spela in.

Psykologparet och feministerna William Moulton Marston och Elizabeth Halloway Marston skissade i början av 1940-talet på att berika serietidningsvärlden med en superhjältinna. De var fascinerade över de tecknade seriernas genomslagskraft bland unga och såg möjligheten att här influera ungdomen med en ny feministisk förebild, en modern och frigjord kvinna.

Hon skulle vara lika stark eller rent av mäktigare än Stålmannen, men samtidigt genom traditionellt mjuka kvinnliga egenskaper, som ömsinthet och ödmjukhet, vara en kärlekens banerförare.

William Moulton Marstons höga tankar om kvinnan sprang åtminstone delvis ur hans egen forskning. Som en av upphovsmännen bakom lögndetektorn hade hans studier visat att kvinnor var mer ärliga än män och dessutom mer effektiva i omdöme och beslutsförmåga. Marstons ville därför skapa en ny kvinnlig arketyp i människans sinne, en bild av kvinnan som mäktigt och kraftfull leder samhället med kärlek.

Därutöver ville paret att hon skulle tilltala ungdomspubliken genom att vara snygg och sexig. Som sinnlig förebild för sin hjältinna valde de sin gemensamma älskarinna Olive Byrne, som de levde i ett polyamoröst förhållande med under hela sitt äktenskap. Byrne var dessutom dotter till radikalfeministen och barnmorskan Ethel Byrne, som 1916 startade USA:s första klinik som skrev ut preventivmedel.

Förläggaren gav parets superhjältinna namnet ”Wonder Woman” och hon medverkade först som gäst i ett par andra serietidningar innan hon fick sin egen titel 1942. Wonder Woman har hållit liv i tidningen i 75 år, en bedrift som bara överträffas av Stålmannen och Batman.

På Amasonernas gömda paradisö Themyscira lever drottning Hippolyta djupt olycklig. Enbart omgiven av andra kvinnor längtar hon efter att få bli mor. Till slut blir hennes trängtan efter moderskapet så stark att hon skulpterar en dotter i lera. Kärleksgudinnan Afrodite förbarmar sig över henne och blåser på bibliskt vis liv i lerbarnet. Andra gudomar hjälper också till att förse flickan med diverse superkrafter, som övermänsklig styrka och snabbhet, samt förmågan att flyga och att hela andra människor och varelser.

Dottern döps till ”Diana”, det romerska namnet på jaktgudinnan Artemis. Hon växer upp till att bli den starkaste och skickligaste av alla amasoner. Likt sina medsystrar är Diana odödlig och när hon ger sig till känna för världen har hon redan hunnit bli 5 000 år gammal.

1942 störtar den amerikanske stridspiloten Steve Trevor på Themyscira. Prinsessan Diana räddar hans liv och vårdar honom. Piloten är den första mannen hon sett och hon blir förälskad. När det är tid för Steve Trevor att återvända tillbaka till andra världskrigets strider får Diana uppdraget att följa med honom till ”patriarkatets värld”. Där ska hon hjälpa de allierade att besegra nazisterna, men också bli amasonernas sändebud och verka för en fredlig och kärleksfull samvaro för mänskligheten.

Som superhjältinna tar hon namnet Wonder Woman, men hon har också ett alias som Diana Prince, en mänsklig identitet hon övertar från en armésjuksköterska.

Under 1940- och 50-talet ägnade sig Wonder Woman åt att slåss mot nazister och sedermera skurkar sprungna ur den grekiska mytologins värld. Krigsguden Ares är hennes ärkefiende, hans stridshetsande gäckar ständigt hennes projekt att frälsa världen från våld och förtryck genom fred och kärlek.

Hon och Steve Trevor har en flörtig vänskap, men någon fullständigt kärleksrelation utvecklas aldrig. Likt Stålmannen drömmer om Lois Lane, längtar Wonder Woman efter Steve Trevor. Men det faktum att hon är en odödlig amason av gudomlig härkomst och att han är en vanlig dödlig man, utgör barriären för en fullständig romans. Steve Trevors uppvaktningar avvisar hon eftersom hon är kallad till en högre uppgift och inte har tid med kärleken. De kommer aldrig att få varandra. Precis som Stålmannen räddar Lois Lane, är det alltid Wonder Woman som undsätter Steve Trevor när han ideligen hamnar i knipa. Perspektiven vänds och den heroiska kvinnan räddar ”en man i nöd”.

Det glada 60-talet förändrar Wonder Woman våldsamt. Amasonerna bestämmer sig för att flytta till en annan dimension, men Wonder Woman vill inte lämna Steve Trevor och resten av mänskligheten i sticket. Hon försakar på så vis sina superkrafter och väljer i stället att fullt ut leva som Diana Prince.

Hon genomgår en rejäl omdaning som tydligt är inspirerad av Diana Riggs karaktär Emma Peel i den samtida och omhuldade brittiska tv-serien ”The Avengers” (bara ett par avsnitt hann visas i Sverige under namnet ”Två slår till”, innan serien ansågs för våldsam för folkhemmet). Amasondräkten hänger Diana Prince längst in i garderoben och byter i stället om till en vit, åtsittande overall. Hon öppnar en hipp klädbutik för mods, tränar kampsport och lär sig hantera skjutvapen. Vips har superhjälten förvandlats till en tidstypisk hemlig agent. Samtidigt förlorar hon ironiskt nog sitt intresse för Steve Trevor, som dör och försvinner ur serien.

När den 24-åriga skönhetsdrottningen och skådespelaren Lynda Carter 1975 iklär sig rollen som Wonder Woman i den populära tv-serien med samman namn, återförs superhjältinnan till sina rötter. Serien utspelar sig inledningsvis under 1940-talet och Steve Trevor får återigen en plats i amasonens liv. TV-framgången påverkade också serietidningen som på samma vis återvände till ursprungshistorien.

Wonder Womans relation med Steve Trevor, liksom hela serietidningen, når världs ände närde till slut gifter sig i mitten av 1980-talet.

Efter ett kort uppehåll i utgivningen, återskapas hela Wonder Womans universum igen och sedan slutet av 1980-talet har hennes berättelse allt mer fördjupats i den grekiska mytologin. Samtidigt har det romantiska intresset för Steve Trevor helt försvunnit och han har förvandlats till en äldre officer som hon har en ambivalent relation till.

En oväntad utveckling är att Wonder Woman på senare år infogats i en mer patriarkal berättelse. Hennes förflutna har omtolkats som att hon också har en far, Zeus, gudarnas konung. Dessutom har den fredsälskande Wonder Woman själv blivit krigsgudinna.

Redan sedan hon först presenterade sig för världen har Wonder Woman sexualiserats och varit föremål för sexualpolitiska intressen och strider.

Marstons intresse för bondage, den sexuella praktiken att binda fast eller fängsla sin partner, syns omgående i Wonder Womans äventyr. En viktig poäng med Wonder Woman är att hon bryter mot serietidningsvärldens konvention om ”kvinnan i nöd”. Hon är stark nog att rädda sig själv och inte minst räddar hon män i knipa. Men Wonder Woman led inledningsvis av den egendomliga svagheten att hon kunde oskadliggöras om hon bands fast. I serietidningen framställs det här med tydliga sexuella undertoner, men Wonder Woman är alltid den som i slutändan tar kontroll över situationen och frigör sig själv.

Bondagemotivet återfinns i Wonder Womans viktigaste vapen, hennes gyllene lasso, som hon inte bara betvingar skurkar med, utan också får dem att tala sanning genom, precis som hennes upphovsmans lögndetektor.

Samtidigt har Wonder Woman fått känna av sin beskärda del av patriarkatet inom serietidningsvärlden. Trots att hon är en av de allra äldsta av förlaget DC Comics superhjältar och en av grundarna till Rättvisans Väktare, har hon som bäst fått nöja sig med att vara superhjälteorganisationens sekreterare, något som retade gallfeber på Marstons.

Att läsarna (företrädelsevis män) också ständigt utser henne bland de sexigaste superhjältinnorna, kan uppfattas som både hedrande och objektifierande, men återspeglar också mångsidigheten i hennes karaktär.

På senare tid har Wonder Woman blivit föremål för flera strider och kontroverser. I oktober förra året utnämnde FN Wonder Woman till hedersambassadör, hon skulle bli symbolen för global jämställdhetskampanj för att stärka kvinnor och flickors ställning i världen. Under ceremonin medverkade både Lynda Carter och Gal Gadot, men bara två månader senare fråntogs Wonder Woman titeln efter omfattande protester om att hon var för sexig för uppdraget.

Även hbtq-rörelsen vill göra Wonder Woman till sin. Förra året gick förlaget dem till mötes när Wonder Woman kanoniserades som bisexuell och queer. Enligt de manliga seriekreatörerna var det otänkbart att amasonerna inte hängav sig åt sexuellt umgänge med varandra i ett rike fyllt med så många vackra kvinnor. Dessutom påpekades paret Marstons intresse och ständiga referenser till Lesbos stora antika diktare Sapfos lyrik i de tidiga Wonder Woman äventyren.

Reaktionen från läsarna, främst män, blev kraftfullt kritisk. Det var inte bara en konservativ reflex, utan också en önskan om att deras favoritsuperhjälte äntligen skulle få frigöra sig från sexualpolitiska intressen och bara får vara Wonder Woman i sin egen rätt.

Bortsett från att Sapfos eventuella homosexualitet (fortfarande vida omstridd bland litteraturforskarna), återfinns i den grekiska myten om amasonerna inget tecken på sexuella aktiviteter dem sinsemellan. Deras nativitet är beroende av att män från främmande folk tillåts göra dem gravida och de gossebarn som föds lägger de helt sonika ut i skogen för att upprätthålla sitt matriarkat. Att Diana skulle vara Hippolytas och Afrodites kärleksbarn är långsökt, snarare speglar Wonder Womans skapelseberättelse hennes gudomliga härkomst.

Wonder Womans relation till Steve Trevor är, precis som Stålmannens förhållande till Lois Lane, den viktigaste dynamiken i berättelsen. Det är också förmodligen skälet till att den nya filmen återvänder till ursprungshistorien om Dianas möte med Steve Trevor (Chris Pine), även om handlingen nu intressant nog är förlagd exakt hundra år tillbaka i tiden till första världskriget.

Under hela seriens historia har det bland läsarna funnits en avog ställning till att låta de romantiska känslorna mellan Wonder Woman och Steve Trevor gå för långt. Både Wonder Woman och Stålmannen är av utomvärldslig härkomst och deras krafter och odödlighet hindrar dem från utlevd kärlek för människorna som vunnit deras romantiska intresse. De fascineras av människornas skörhet och längtar efter att förenas med den värld de är sända att skydda, men som de aldrig fullt ut kan tillhöra.

Precis som Stålmannen har sin mytologiska hemvist i den judiska Messiastraditionen, är Wonder Woman djupt rotad i den antika mytologin som Artemisgestallt. Det är också i den rollen som hennes berättelse återspeglar det svåra förhållandet mellan kvinna och man, gudom och människa.

Marstons uttalade idé om Steve Trevor är att han representerar Orion i den grekiska mytologin, den jättelike jägare som är jaktgudinnans vän, jaktsällskap och hemliga kärlek.

Orions tillkomst påminner om Wonder Womans. Gudarna förbarmar sig över en ensam gammal barnlös man och ger honom en jätte till son som från sina ”fäder” får flera övermänskliga krafter. Mellan Orion och Artemis finns en längtat efter en kärleksrelation som aldrig kan förverkligas. Den leder också till Orions död. Enligt en myt dödar Artemis honom av svartsjuka, enligt en annan tar hon livet av honom när han försöker våldta ta henne. Efter sin död far Orion upp till himmelen och bildar stjärnbilden som bär hans namn.