Grelsson med och tog Sverige till oväntad fjärdeplats i VM

De svenska juniorerna har lett VM-veckan i Spanien från början till slut och avgjorde storstilat på söndagen i Six Days, eller International Six Days of Enduro, World Championship. Det är den första guldmedaljen i Junior Trophy i svenska händer på 22 år och det tack vare Albin Elowson, Mikael Persson och Jesper Börjesson.

Förbundskaptenen Lars-Göran Ståhl hade svårt att hålla tillbaka känslorna, och tårarna, efter segern.

– Jag vet inte vad jag ska säga. Helt tom på ord. Det känns obeskrivligt. Äntligen så gjorde vi det, säger Ståhl till Race Magazine.

Men med jämtländska ögon låg intresset på seniorerna. Och de stod för en, om än inte guldglänsade, så mycket fin insats under hela den tuffa veckan. Efter lördagens etapp var Sverige fyra, då Italien, Spanien, Australien och Portugal hade tappat förare. Den platsen höll de fast vid.

Kevin Olsen, Oliver Nelson, Adam Andersson och Fältjägarnas Joakim Grelsson hade alla en riktigt bra vecka och kunde till slut fira en fin fjärdeplats i totalen efter söndagens tävlingar.

Vann gjorde USA, som precis som Sverige i juniorklassen ledde tävlingen från dag ett till avslutningen på söndagen. Det var första gången för amerikanerna sedan Six Days startade för 103 år sedan.

I damklassen segrade Australien för fjärde (!) gången i rad före Spanien och Tyskland. Sverige tog sig i mål, vilket var långt ifrån vad alla lyckades med, och kom slutligen femma i totalen med debutanterna Hanna Berzelius, Amanda Elvin och Emelie Karlsson.

