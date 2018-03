Krasslig Olsén både besviken och mörbultad efter VM-finalen i Berlin: "Farten finns där, men..."

Strömsundsförarens poängrad hittills i VM är: 4–7–5–5–3–6 (Astana, Togliatti, Berlin). Det ger honom en total elfteplats.

Tre VM-helger är avverkade, totalt sex deltävlingar. Två tävlingar återstår, i Inzell och i Assen.

Olsén har bara tio poäng upp till åttondeplacerade Frank Zorn, Österrike och fem poäng till Niclas Svensson, på nionde plats. Att passera Svensson borde absolut vara möjligt om Jimmy får marginalerna med sig.

Helgens race i Berlin var faktiskt en spegelbild på hela säsongens körning. Stundtals riktigt lovande, men också med några djupdykningar

Tre poäng på lördag och sex poäng på söndag.

– Det började hur bra som helst i lördags, men precis när jag passerade en ryss gick axeln av som sitter ihop med växellådan. De jag har patat med säger att de aldrig hört om en sådan händelse, berättar Jimmy.

En ny växellåda sattes på plats, men då var skadan redan skedd. Besvikelsen och en snabbt installerad växellåda, med allt vad det innebär, förstörde resten av dagen.

Söndagen, då?

– Den gick bättre. Körningen fungerade bra, men jag fick inte poängen med mig.

Totalinsatsen påverkades av den förkylning som Jimmy Olsén haft sedan tävlingarna i Ryssland. Orken finns inte där.

Det viktigaste nu är att komma hem till Strömsund och bli frisk, eller?

– Ja, nu ska jag ta det lugnt och bara vila. Men vi måste också få till den andra cykeln. Tyvärr kraschade jag den på träning.

Kraschen var dessutom av den värre sorten. En rejäl luftfärd slutade med att Jimmy Olsén landade på innerplan, där han krockade med startgrinden.

Ytterligare ett exempel på att ni isracingförare lever ett väldigt hårt liv...

– Ja, haha! Men man har ju inte något annat val än att kliva upp och fortsätta, säger Jimmy Olsén.

Fakta/Läget i VM-finalserien

1) Dmitry Koltakov, Ryssland 122, 2) Daniil Ivanov, do 97, 3) Dmitry Khomitsevich, do 92... 5) Martin Haarahiltunen, Sverige 68, 8) Franz Zorn, Österrike 40, 9) Niclas Svensson, Sverige 35, 11) Jimmy Olsén, do 30, 12) Ove Ledström, do 26, 15) Stefan Svensson, do 19.

