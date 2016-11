Annika Norlin avslöjar titeln på nya skivan - och gästas av Vapnets Martin Hanberg

Jämtlandsbördiga Norlin meddelar i ett instagraminlägg att nya albumet ska heta Däggdjur och släpps i handeln 3 februari. Utöver Norlins egna röst kommer Östersundsbördiga och tidigare Vapnet-sångaren Martin Hanberg att höras på nya Säkert-skivan. På omslaget till albumet syns Hanberg tillsammans med elva andra ansikten, däribland Annikas. Martin Hanberg har synts med Norlin, bland annat på Yran-spelningen 2015 med Hello Saferide i Storsjöteatern. Hanberg gjorde även ett framträdande under samma Storsjöyra för att hylla jämtlandssånger.

Häromveckan skrev Annika Norlin om att det var ny musik på gång - det första släppet på sju år från hennes alias Säkert. Östersundsbördiga Norlin har under åren släppt musik både under namnen Säkert! på svenska och Hello Saferide på engelska.

Senast Annika Norlin släppte musik under namnet Säkert! var 2010 med skivan Facit. Under 2011 översatte Norlin låtar från Säkerts två skivor och släppte Säkert! på engelska.

2014 var senast vi hörde nyproducerat material från Norlin. Då var det under namnet Hello Saferide med skivan The fox, the hunter and hello saferide.

I ett tidigare inlägg meddelade Norlin att hon just nu mixar nya skivan tillsammans med Michael Ilbert. Ilbert har jobbat med Roxette, Håkan Hellström och the Cardigans. Arbetet med att slutföra Norlins musik utförs i den klassiska Hansa-studion i Berlin. Där har tidigare David Bowie, U2 och Depeche Mode spelat in musik.

Annika Norlin bor sedan några år tillbaka i Umeå och studerar till psykolog. Hon har tidigare jobbat som journalist på Östersunds-Posten och Länstidningen. 2005 släppte hon sin debutskiva "Introducing... Hello Saferide".

Säkert släpper nytt nästa år