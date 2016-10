Bluesfestivalen sätter än en gång Storsjöteatern i gungning

Nytt för i år är att festivalen endast hålls under lördagen och lokala band bestående av unga talanger får inviga festivalen i foajén. Programmet börjar redan 14.00 med Running Cooper som värmer upp festivaldeltagarna. Nytt för i år är även Patrik Urbansson som tagit över rollen som bluesgeneral efter Erika Andersson.

– Det har gått förvånansvärt bra, till en början hade vi lite oflyt med artister som "föll" bort. Men nu skulle jag vilja påstå att detta är det bästa program vi kunnat få till. Vi är extremt nöjda med slutresultatet, berättar Patrik Urbansson.

Årets artister är följande:

Toronzo Cannon (US) är från Chicago, förra året var han huvudakt på en av världens största bluesfestivaler i Chicago. Han tillhör Alligator Records och är en explosiv gitarrist.

Thorbjørn Risager and The Black Tornado (DK). Med sju man på scenen och Thorbjørn Risager i spetsen blandas Soul och Blues.

Sångerskan Deitra Farr (US) är invald i Chicago Hall of Fame och har uppträtt med många kända namn inom bluesgenren. Under festivalen i Östersund sammanförs hon med Micke Mojo & The Bedroom Snakes (Z) Jämtlandsbördigt band.

Lisa Lystam Family Band (SE) är ett svenskt bluesband. Med en ny platta ett späckat spelschema besöker de nu Östersund.

Jeff Jensen Band (US) är ett ungt band från Memphis Tennessee som blandar sin blues med soul och rock. De gillar att improvisera och låta känslan styra över spelningen.

Erika Baier and The Business (SE) är ett band som levererar modern, tung, svängig blues framförd av ett gäng bluesveteraner frontade av en sångerska med unik röst.

Boogie Bugs (Z) Boogie Bugs består av Janne Berglund, Mia Kempff och Clara Kempff. Idet här bandet finns det plats för improvisation och lekfullhet när man ger sig på både standards och egna låtar. Janne har ett långt förflutet i egna gruppen JB Wire Tag, Clara och Mia spelade tillsammans redan på 80-talet i Yeah Bop Station som kombinerade blues metal i trioformat.

Running Cooper är en jämtlandsbördig trio som består av Anna Hallberg, Martin Höög och Adde Hemmingsson. De bjuder på allt från pop och funk till hårdrock.

Mr John Carlos består av Dennis Edfalk, Linus Bengtsson och Kasper Olsson från Jämtland. De spelar blues-inspirerad rock.

Kompisgänget består av ett gäng ungdomar från Jämtland. Några av dem var tidigare med i Fantasy som vunnit länsfinalen i Musik direkt. Bandet spelar soulig blues.