Carola reagerar på TV4:s klippning

Carola Häggkvist framförde bland annat sin låt "Tro på en morgon" under konserten "O, helga natt". Men när konserten visades i TV4 på julaftonskvällen var låten bortklippt. Det har nu fått henne att reagera på sitt Instagramkonto, vilket Aftonbladet var först att rapportera.

Hon skriver i inlägget att låten gjorde hela inspelningsdagen värd det, "för mig i en tid som denna i Sverige och i världen som handlar om mer än ett s.k. politiskt inslag".

"Here we go again! Visst, de andra låtarna var bra men 'Tro på en morgon' vibrerade på ett påtagligt ovanligt sätt som jag själv blev överraskad av!" skriver Carola Häggkvist bland annat.

I ett mejl till Aftonbladet skriver Karin Dofs, exekutiv producent för "O, helga natt":

"Under en inspelning som 'O, helga natt' med så många fantastiska artister är det svårt att hålla sig till en programtid - man önskar att alla vackra låtar fick möjlighet att vara med i programmet. Men vi har en programtid att förhålla oss till och då tvingas man ibland till svåra val".