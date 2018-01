Clapton: Jag håller på att bli döv

74-årige Clapton, känd för låtar som "Tears in heaven" och "Layla", säger att han fortfarande gör en del spelningar - han ska bland annat uppträda på den brittiska festivalen Hyde Park i sommar. Men det är inte utan att han oroar sig för sin hälsa och färdighet.

Det enda jag oroar mig över nu är att vara i 70-årsåldern och ändå vara tillräckligt skicklig. Jag menar, jag håller på att bli döv, jag har tinnitus, mina händer fungerar bara godkänt, säger han.

Han vill nämligen inte att folk kommer till hans spelningar bara för att det är spännande att se honom - utan även för musikens skull.

Jag vet ju att det delvis är så, för det är otroligt även för mig själv att jag fortfarande är här, säger legendaren.

Snart kommer dessutom dokumentärfilmen "Eric Clapton: A life in 12 bars" som regisseras av Lili Fini Zanuck som 1991 regisserade kriminaldramat "Rush" som Clapton gjorde musiken till.

Clapton är den enda musikern som är trefaldigt utvald till Rock and roll hall of fame, som soloartist, med Cream och The Yardbirds. Han har belönats med 18 grammys, men karriären har också kantats av alkohol- och drogproblem samt förlusten av hans son.

Filmen berättas genom Clapton, hans släkt och vänner, bildsatt med framträdanden, foton, handskrivna brev och dagboksinlägg och har premiär den 10 februari.