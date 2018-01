Cosby på scenen igen

Komikern Bill Cosby har ställt sig på scen igen, efter nästan tre år.

80-åringen uppträdde i omkring en timme på jazzklubben LaRose i Philadelphia, vid ett arrangemang för att hylla jazztrummisen Tony Williams.

Han satt på en trästol framför en jazzkvartett iklädd en luvtröja med orden "Hello friend" (Hej kompis). I publiken fanns omkring 50 personer. Under en stund satte sig Cosby också bakom trummorna och spelade lite, innan han gjorde en kort stand up där han skämtade om att bli gammal och blind.

Det var hans första uppträdande sedan i maj 2015. En rad kvinnor har anklagat honom för sexuella övergrepp och våldtäkt.

Han väntar på en rättegång i april där han står åtalad för att ha drogat och förgripit sig sexuellt på en tidigare baskettränare för 13 år sedan.