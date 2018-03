David Lindgren gör show av kritiken

Melodifestivalens manus, mellanakter och programledarinsatser har fått en hel del ris i år. Men inför finalen ska David Lindgren vända kritiken till underhållning.

Vi har samlat kritiken och skrivit en låt till mellanakten om det, säger han.

I den nyskrivna låten pratar vi om allt som hänt under turnén, all kritik vi fått och gör ett roligt, gammeldags shownummer av det.

I kväll blir det ytterligare två mellanakter - en hyllning till Jan Malmsjös "Vår bästa tid är nu", signerad Helen Sjöholm, samt en tolkning av fjolårets vinnarlåt "I can't go on", framförd av Caroline af Ugglas.

Melodifestivalens final sänds i SVT1 klockan 20.00 i kväll.