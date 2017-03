Ebba Knutsson: Nya skivan från Säkert är intim och nyskapande - "Hon briljerar på ett sätt som få musiker klarar av"

Efter sju års tystnad från Säkert! så är Annika Norlin äntligen tillbaka med det nya albumet Däggdjur och förväntningarna har varit skyhöga, i alla fall från mitt håll, efter det fantastiska albumet Facit som släpptes 2010 och framgångarna med Hello Saferide.

Så efter att hon släppte singlarna "Snooza" och "Kommer hända" var jag redo att sätta tänderna i "Däggdjur" och besviken gjorde hon mig inte, inte ens i närheten. Redan vid första låten känner man igen sig, jo det är ingen tvekan om att det är Annika i högform med sitt Östersundsmål med inslag av Umemål som omfamnar mig. Texterna som man ibland relaterar lite för mycket till är där och det känns som att jag får träffa en gammal vän igen. Men hon är inte själv och sjunger, hon har bjudit in flera av sina vänner inom musikbranschen som medverkar på de flesta av låtarna. Man kan höra stämman på bland annat Jakob Hellman och Ola Klüft och det fungerar väldigt bra. Det finns inget som jag älskar så mycket som när musiker utvecklas i sitt artisteri och samtidigt lyckas behålla sitt sound och just det som utmärker dem från andra. Annika Norlin är ett strålande exempel på detta, då jag känner att skivan skiljer sig från "Facit" på flera ställen. Hon har låtit texterna och musiken mogna med henne och det känns som att hon låter lyssnaren få komma ännu ett lager under huden på henne.

Låten "Dian Fossey" ger mig rysningar när hon på sitt beskrivande sätt sjunger om när hon satte sitt barn till världen. Och den näst sista låten på skivan, "Grottorna", som handlarom vänskap som försvinner, sätter sig hårt hos mig. Kanske är det just det, att låtarna där det bara är Annika som sjunger intimt och avskalat med ett piano eller en gitarr i bakgrunden, är de som jag verkligen fastnar för. I undantag för "Kommer hända" som är resultatet när otroligt begåvade musiker sätter sig ned och gör det som de är absolut bäst på. En av de bästa låtarna som släppts under 2017, helt klart.

Samtidigt ger jag en enorm eloge till de andra musikerna som gör fantastiska låtar på skivan, som Tjacket och Almunecar där Lina Högström och Lovisa Nyström briljerar. Vissa av låtarna kan dock sluta lite för tvärt och kunde gärna fått fortsatt i några sekunder till. Jag måste även erkänna att när Annika inte medverkar i något spår så märks det tydligt trots att det är hennes texter som sjungs i varje spår. Jag kommer även på mig själv med att leta efter hennes stämma. Men sammanfattningsvis har "Säkert!" ännu en gång släppt ett album som återigen bevisar att Annika Norlin är en av Sveriges bästa musiker. Med hennes texter, musik och känsla briljerar hon på ett sätt som få musiker klarar av. Det är ett privilegium som musikälskare att få lägga till ännu en skiva av "Säkert!" i min skivsamling. Tack Annika!

Ebba Knutsson