"Fånig" Beth Hart är redo för Sverige

Förutom att få spela för de svenska fansen ser amerikanska Beth Hart framemot att byta värmen i Los Angeles mot kylan i Stockholm. Den 25 november är hon på svensk mark igen för att spela ett utsålt Nalen i Stockholm.

Jag kan inte fatta att jag fortfarande gör det här vid den här åldern. Det är många som är mer talangfulla än mig men som inte får en enda spelning. Jag känner mig lyckligt lottad och välsignad, säger den 45-åriga sångerskan till TT.

"Gråter över allt"

Beth Hart har gjort sig ett stort namn inom blues- och rockgenren. Sedan början av 90-talet har hon haft en framgångsrik karriär och presenteras ofta som den "ultimata kvinnliga rockstjärnan". En beskrivning som inte stämmer överens med hennes självbild.

Det är så roligt. Jag är inte den ultimata rockstjärnan. Då tänker jag på en som är stark och sexig, så ser jag mig inte. Jag gråter av allt och är rätt fånig faktiskt, säger Beth Hart.

Gillar att bli äldre

Med låten "LA song (Out of this town)" från 1999 slog Beth Hart igenom stort. Sedan dess har hon turnérat runt om i världen och nominerats till diverse musikpriser. Oftast hyllas hon för sin starka röst och sin scennärvaro.

Förra året kom plattan "Fire on the floor" och i december sätter arbetet igång med nästa album. Sångerskan förklarar att hon, med åren, blivit mer ödmjuk, sårbar och ärlig.

Jag gillar att bli äldre. Jag kan visa fler sidor av mig nu som de inte såg förut. Jag hade en syster som dog ung och jag själv har varit nära döden, så jag känner mig tacksam över att få vara vid liv och göra musik, säger hon.