Farrow i exklusiv intervju om Allen

Varför skulle jag inte vilja sänka honom? Varför skulle jag inte vara arg? Varför skulle jag inte vara sårad? Varför skulle jag inte känna någon form av ilska efter att under alla dessa år blivit ignorerad och ifrågasatt och nonchalerad? säger hon i intervjun.

Intervjun är gjord av Gayle King i "CBS morning" och sänds den 18 januari, men redan nu har ett klipp publicerats.

Jag hoppas att någon kommer att tro på mig i stället för att bara lyssna, säger Farrow.

Allen nekar

Anklagelserna mot Woody Allen tog fart 1992 i samband med uppbrottet från hans dåvarande partner Mia Farrow. Woody Allen påstods ha förgripit sig på adoptivdottern Dylan Farrow, då 7 år. Övriga familjen ville dock inte ta rättsprocessen vidare, med anledning av Dylan Farrows bräckliga tillstånd.

Samtidigt erkände Woody Allen att han hade en relation med Mia Farrows vuxna adoptivbarn, Soon-Yi Previn, som hon hade sedan ett tidigare förhållande. Soon-Yi Previn och Woody Allen gifte sig senare och är fortfarande gifta.

Woody Allen har kontinuerligt nekat till anklagelserna mot de sexuella övergreppen och kallat dem "osanna" och "skamliga". Han har sagt att anklagelserna är regisserade av ex-partnern Mia Farrow.

Donerar sin lön

Dylan Farrow, i dag 32 år, publicerade 2014 en uppmärksammad text i New York Times där hon berättade om övergreppen och i vintras skrev hon debattexten "Varför har metoo-revolutionen skonat Woody Allen?" i Los Angeles Times.

Den senaste tiden har flera Hollywood-stjärnor tagit avstånd från Allen. Regissören Greta Gerwig ("Lady bird", 2018) ångrar sin medverkan i "Förälskad i Rom" (2012) och säger till New York Times att hon aldrig kommer att arbeta med honom igen. Både Timothée Chalamet och Rebecca Hall, som medverkar i Allens just nu aktuella "A rainy day in New York", har bestämt sig för att donera sina löner till välgörenhet, bland till initiativet Time's up, rapporterar The Guardian.