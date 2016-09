Filmrullen har rullat genom halva projekttiden

Filmrullen är ett treårigt projekt som drivs av Bildkonsten och Filmpool region Jämtland Härjedalen, det drivs med hjälp av bidrag från Arvsfonden. Projektet riktar sig till foto och filmintresserade ungdomar mellan 12-25 år som bor i glesbygden. Sammanlagt stannar bussen en gång i månaden per kommun inom Jämtland/Härjedalen, det vill säga åtta stopp per månad. Detta sker under terminstid.

När Östersunds-Posten besöker Filmrullen har bussen stannat i Hammarstrand. Anna Melin och Sara Norling är handledarna som ungdomarna möter ute i byarna och de har varit med från starten.

– Tanken är att vi ska nå ut dit det kanske inte når ut så mycket kulturella inslag annars. Den enda centralorten vi besöker är faktiskt Hammarstrand, berättar Anna Melin.

Sara och Anna bor bägge på Frösön, de jobbar halvtid med Filmrullen och resterande tid jobbar de som frilansare, Sara som stillbildsfotograf, kreatör och konstnär. Anna som filmare, kreatör och konstnär.

– Det är en del av projektet att visa för ungdomarna att det går att fortsätta vara i jämtland och jobba som fotograf eller filmare om man vill. Det går faktiskt att bedriva verksamhet här också, berättar Anna.

– Förutom att de får komma hit och filma och fotografera pratar vi en del om vad vi gör och om hur vi har kommit dit. Vi kommer även att ta in lokala fotografer, och filmare, för att introducera de som finns här. Det finns nästan någon i varje kommun som jobbar inom dessa yrken, fortsätter Sara

Filmrullen tar sig runt i en buss, i den packas all utrustning. Det är fotokameror, videokameror, datorer, Ipad, kringutrusning, lera så att det går att göra animation, blixtar, peruker, smink, för olika karaktärer, väskor med mera. Bussen används dock bara för att köra utrustningen. Där i mellan bärs sakerna in och ut till stället de är på för dagen, beroende på ort. I Hammarstrand håller de till inne i Centrumbiografen.

– När ungdomarna kommer till oss har de ofta idéer på vad de vill göra. Det är inte som i en skolverksamhet där vi har en undervisning, utan vi är mer som ett stöd och hjälper dem hur de ska göra. Kamerans funktioner är ett exempel, om de vill ha hjälp förstås. Oftast brukar de göra sin egen grej, berättar Anna.

Det behövs inte någon tidigare förkunskap när man kommer till Filmrullen utan alla är välkomna. Det är drop in mellan 15–19.00, sedan får ungdomarna själva välja vad de vill göra av sin tid.

– En del kanske tänker att filmrullen hållit på i ett och ett halvt år och att det är för sent att komma men det kommer alltid nya ungdomar hit så det är inga problem. Vissa har varit med från början, medan andra är nya, men man gör alltid sin grej så det gör inget att man är på olika nivåer, berättar Anna.

– Jag tror att det är viktigt för dem att få använda bra utrustning. Ungdomarna slänger sig alltid över grejerna och är väldigt teknikintresserade. För många av dem är det första gången de får använda sig av riktig utrustning. Det kommer aldrig att kosta att vara med i filmrullen utan det ska vara tillgängligt för alla. Vi ser att det finns ett stort intresse och behov utöver sportaktiviteter på sådana här små orter, fortsätter Sara.

Adde är en av ungdomarna som brukar besöka Filmrullen. Han läste om det i tidningen och gick dit. Första gången var han där själv, sedan följde kusinen Casper med. Adde hade tidigare sysslat med enklare filmning och redigering medan Casper var helt ny inom området.

– Jag har lärt mig allt från scratch här, detta får vi aldrig göra i skolan. Det roligaste är att man kan göra så mycket konstiga saker, och blir det dåligt är det bara att ta bort det, berättar Casper.

– Vårt mål är att ha roligt, lära oss mer och att utvecklas. Jag har till exempel lärt mig mer om kamerans inställningar berättar Adde.

– Idag ska vi göra någon sketch, vi gör mest komedi eller action. Vi har tidigare gjort några sketcher med klantiga spioner. Vi har kommit på det mesta själv men ibland kollar vi på YouTube för att få inspiration.

Idag har killarna kommit vid 16.00 tiden och har bråttom för att komma iväg och börja filma. Det går snabbt att forma ide, idag ska det bli en skräckis och de vet precis var de ska börja.

– Det är viktigt att hitta en miljö som passar och bra vinklar, sedan filmar vi och redigerar lite åt gången, går ut igen och förbättrar klippen. Det är roligt att använda bra teknik, vi kommer definitivt fortsätta komma hit, berättar killarna innan de snabbt försvinner ut.

Under oktober månad kommer Filmrullen inte bara att vända sig till ungdomarna, utan då kommer även föreläsare från Fryshuset och föreläser för de vuxna. De kommer att berätta om hur sociala medier inverkar på livet.

– Det är en bra och viktig föreläsning, jag tror att många vuxna inte vet vad barnen gör på nätet eftersom det gått så snabbt i utvecklingen, avslutar Sara.