Skräckfilmen "Get out" kan få en uppföljare. I en intervju med The Hollywood Reporter säger filmens regissör Jordan Peele att han ska överväga det.

Jag älskar filmens universum och jag känner att det finns mer att berätta. Jag vet inte vad det är, men det är några lösa trådar, säger han.

"Get out" handlar om en ung afroamerikansk man som besöker sin vita flickväns liberala familj ute på landet. Den trevliga stämningen utvecklas så småningom till en mardröm. Inför årets Oscarsgala är filmen nominerad i fyra kategorier: bästa film, bästa regi, bästa manus och bästa manliga huvudroll för Daniel Kaluuyas prestationer.