Hård kritik mot Berlins filmfestival

Den hyllade sydkoreanske filmskaparen har tidigare anklagats för att ha slagit en kvinnlig skådespelare och tvingat henne att spela in en nakenscen under inspelningen av thrillern "Moebius" 2013. Det är 140 sydkoreanska organisationer, bland annat kvinno- och medborgarrättsrörelser, som protesterar mot att Kim "omhuldas" på den pågående festivalen.

"Vi lever i en orättvis verklighet där en person som begår fysiska övergrepp verkar och välkomnas som om ingenting hänt. Men offret som talat ut om övergreppet isoleras och marginaliseras", säger organisationerna i ett gemensamt uttalande.

Inget åtal

En förundersökning rörande sexuellt utnyttjande inleddes efter kvinnans anklagelser men i brist på bevis åtalades han aldrig. Kim Ki-duk har erkänt att han gett henne örfilar, med motiveringen att det var "en process där jag instruerade för att göra skådespelandet mer verkligt". Kvinnan ersattes av en annan skådespelare innan filmen gick upp på biograferna.

Kim Ki-duk har tidigare bland annat vunnit det prestigefulla Guldlejonet på filmfestivalen i Venedig för sin film "Pietà" (2012). Hans senaste film "The time of humans", har världspremiär just på Berlinfestivalen.

Valt bort flera filmer

Festivalchefen Dieter Kosslick säger att festivalen ska fungera som ett forum för diskussion om hur man ska bekämpa kvinnoförtryck inom filmindustrin och att flera filmer valts bort med anledning av att filmskaparna anklagats för sexuella övergrepp. Kim Ki-duks medverkan kommenterar han med att han inte åtalades, men understryker att festivalen "motsätter sig och fördömer all form av våld eller sexuella övergrepp".