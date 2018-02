Huset där den Oscarnominerade filmen "Call me by your name" utspelar sig är till salu, skriver Variety.

1500-talsbyggnaden i Lombardiet i norra Italien har fått utropspriset 1 700 000 euro, närmare 17 miljoner kronor, enligt en annons på sajten House and loft.

I filmen är huset platsen där filmens huvudpersoner Elio och Oliver, spelade av Timothée Chalamet och Armie Hammer, möts och blir kära.

Enligt sajten har byggnaden 14 rum, varav åtta sovrum, och sju badrum.