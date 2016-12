Jon Henrik ställde in spelning på grund av allvarlig sjukdom – Melodifestivalen kan vara hotad

För två år sedan tog han silvermedaljen i 2015 års Melodifestival och planen var att försöka göra om den succén med nästa års Melodifestival. I helgen skulle han ha spelat på konserten O helga natt i Örebro, men ställde in och ersattes av Sofia Jannok. Den inställda spelningen föranleddes av spekulationer från fans som undrade vad som hänt artisten.

Sedan deltagandet i Melodifestivalen 2015 har fans kunnat följa Jon Henrik på sociala medier och han är en aktiv fotograf på instagram. På sin instagramsida publicerade den jojkande sångaren nyligen en dikt om änglar. Som beskrivning ger artisten förklaringen: "I only want to tell everyone the truth" - jag vill bara att alla ska veta sanningen. Jon Henrik Fjällgrens instagram är sedan förra hösten låst. Nya följare måste godkännas av artisten då sexkommentarer förekom på det tidigare öppna kontot. I det senaste inlägget länkar han till artikeln "Utmattningssyndrom är en allvarlig sjukdom". Artikeln beskriver det psykiska tillståndet av depression till följd av utmattning.

Jon Henrik har tidigare talat om att han i perioder lidit av depression och att han velat ta sitt eget liv. I ett hyllat inlägg delade han förra sommaren med sig av sin erfarenhet av att ha blivit mobbad. Hans genomslagslåt Daniels jojk handlar dessutom om sorgen efter en bästa vän.

I februari är det planerat att Jon Henrik Fjällgren ska delta i Melodifestivalens fjärde deltävling i Skellefteå med sångerskan Aninia.

Läs mer om Jon Henrik

Se Jon Henrik berätta om planerna för nästa års Melodifestival: