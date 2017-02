Karin Jonsson: Blir det Robbie Williams, Emmylou Harris eller Mumford and sons som blir den avdankade storbokningen till yran?

Senaste fem åren Van Morrison, Sting, Prodigy, Alice Cooper och Patti Smith varit toppnamnen för vår egna stadsfestival.

I år är både Per Gessle och Laleh bokade som säkra kort för folkliga och härliga julikvällar. Dessutom har man fått Alan Walker och Astrid S och Hurula att dra sig mot Jämtland. Nytt, fräscht tillsammans med etablerat och tryggt. Storsjöyran visar återigen på bredd. Men ännu är inte festivalens huvudbokning släppt.

Med toppnamnen har man inte varit lika mycket på tårna de sista åren. Det är nu åtta år sedan man lyckades med fullträffen att boka Lady Gaga precis innan hon slog stort.

Men yran håller fortfarande hårt på att försöka få en Sverigeexklusiv spelning med toppnamnet för Östersundsfestivalen. Yran tycks vilja att vi ska reagera på storbokningarna med "lever hen?!" och ha starka (gamla) minnen till artisterna. Det behöver inte vara något negativt med det, men det är inte att vara på tårna och i framkant som man tidigare gjort sig känd för.

Men med det här i ryggen: yran tenderar att boka namn som var stora för en stund sedan och med mogen ålder. Vad tror vi då blir det som ska fylla Stortorget i julinatten i år?

Robbie Williams är i landet i dagarna och har dunderhits som "Let me entertain you" som lär appillera yranpubliken. Dessutom är countrylegendaren Emmylou Harris ute och kuskar, men hon besöker Dalhalla på Yranlördagen och faller också på att Storsjöyran vill vara Sverigeexklusiv med sin toppbokning. Annars gör John Fogerty Europa i sommar, men rör sig i Norden lite för tidigt på sommaren för att tajma Östersund bra. Mest spännande vore om Mumford and sons fyllde sitt uppehåll i turnéschemat med en yranspelning. Deras största hypetid är över och de har mer en Takida-kompatibel publik numer. Ungdomsmusik och underdogs som blivit stora folkrockbandet som många diggar till. Fungerar väldigt bra för jämtlandspublik och det är lätt att se Stortorget fyllt med skriksjungande "I will wait" och hattar i stil med ledsångarens.

Eller så river man i med något riktigt oväntat, som Tina Turner.